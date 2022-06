Salvini a Draghi, in settimana i decreti benzina e siccità

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - "Questa settimana mi aspetto dal governo il decreto benzina e siccità. L'emergenza per le famiglie è rinnovare lo sconto benzina e quello di luce-gas, e poi un decreto siccità perché ci sono agricoltori che non ce la fanno più. Lo chiedo formalmente al premier Mario Draghi": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un comizio a Magenta, nel milanese. Queste misure, ha aggiunto Salvini, "non servono alla Lega, ma agli italiani. Spero che il governo non perda altri giorni". (ANSA).