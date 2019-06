Salvini e Di Maio fanno la pace, ma vince il primo. Il governo non cade i problemi restano, quasi tutti

Un’ora di riunione congiunta, quella tra Di Maio e Salvini, un confronto ritenuto da entrambi “positivo e cordiale”, poi la frase che tutti si aspettano (“Ora andiamo avanti”), infine le priorità del ‘nuovo’ governo, una specie di Conte bis de facto, peccato solo sia tutto sbilanciato dal lato Lega. “E’ prioritario il taglio delle tasse”, dice la nota congiunta dei due vicepremier, e anche che “Va bene il confronto con l’Europa, ma la priorità restano gli interessi degli italiani”.

Insomma, per i due vicepremier è prioritario l’abbassare le tasse per “il rilancio del Paese”. “Servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse – continua il cinguettio - per lo sviluppo dell’economia. I maggiori incassi dell’Irpef e dell’Iva quasi dell′8% e la diminuzione della disoccupazione rispetto al 2018 nei primi quattro mesi di quest’anno ci dicono che siamo sulla buona strada”.

Dopo Conte e Di Maio, presto anche Salvini al Colle

Il che vuol dire, però, che i pentastellati cedono su tutta la linea: altro che Piave, sembra la rotta della Beresina per l’esercito napoleonico, ora manca solo che dicano sì anche a Autonomie e Tav…. Ma insomma, ‘tutto è bene quel che finisce bene’, come dicevano le fiabe e, anche, le nonne. Infine, dopo che, al Colle, è salito prima Conte (quando la crisi di governo sembrava stesse per precipitare), poi Di Maio (per rassicurare Mattarella che “noi andremo avanti”), presto, forse oggi stesso, al Quirinale andrà anche Salvini. Di certo ‘non’ per aprire la crisi di governo, ma – appunto – per comunicare al Capo dello Stato che con “l’amico ritrovato” (Di Maio) ora fila d’amore e d’accordo. Al massimo, si farà un bel rimpasto – dopo un cdm che, ormai, latita da circa un mese, e in cui, all’inizio della prossima settimana, andrà approvato il decreto Sicurezza bis perché, anche in questo caso, ‘vuolsi così colà dove si puote’, cioè a casa di Salvini – ed ecco che ‘passa la paura’.

Un bel rimpasto, un Conte bis, e ‘passa la paura’

Via Grillo (Salute), Toninelli (Infrastrutture) e Costa (Ambiente), mentre la Trenta (Difesa) prova a resistere, e dentro un paio di ministri targati Carroccio (non tutti, però, altrimenti la maggioranza, dentro il cdm, diventa leghista) - senza contare la casella degli Affari europei, che era in mano a Savona e il cui interim ha in mano, oggi, Conte – e un paio targati 5Stelle, ma ‘nuovi’, per rilanciare anche loro e, con loro, l’azione di Conte e del suo governo. Certo, forse Mattarella imporrà la nascita di un vero e proprio ‘Conte bis’, con tanto di richiesta di verificare, nelle due Camere, che la maggioranza gialloverde sia ancora solida, ma insomma, a quel punto diventa un ‘gioco da ragazzi’. Come direbbe Bartali-Salvini, “gambe in spalla e pedalare”.

Ma ora resta da scrivere la manovra economica

E così, il governo Conte acquista, come in un videogame, nuove ‘vite’ e nuova ‘vita’. La navigazione che lo attende sarà, se non tranquilla, quantomeno certa e l’orizzonte temporale – dato che non si aprirà nessuna crisi di governo, a giugno – si allunga all’intero 2019. Infatti, a partire da settembre, scongiurato una volta per tutte il rischio di urne anticipate, il governo dovrà, seriamente, mettere mano alla manovra. Poi, il 27 settembre, la nota di variazione al Def (la cui ‘prima versione’ deve arrivare alle Camere il 30 giugno), va presentata in Parlamento, la Legge di Stabilità va spedita a Bruxelles entro, e non oltre, il 15 ottobre, in Parlamento, inizia la sessione di bilancio. Il che vuol dire che, di fatto, le Camere fermano tutti i lavori e i provvedimenti in cantiere per potersi dedicare solo ed esclusivamente alla cara, vecchia, legge Finanziaria (così si chiamava, una volta) e ne hanno fino al 31 dicembre, quando va approvata in via tassativa, pena lo scattare dell’esercizio provvisorio dei conti pubblici dello Stato.

Tempo per fare altro proprio non ce n’è e tempo per andare a votare neppure, se ne riparla, forse, nel 2020. Non darà facile, anche perché l’Europa ci chiede, già ora, in sovrannumero una ‘manovra correttiva’ causa aumento esponenziale del rapporto debito/Pil e deficit/Pil, ma se questa non sarà concessa (“Mai!” è la risposta all’unisono di Salvini e Di Maio), quella – la manovra economica – rischia di essere monstre e sarà assai difficile scriverla senza “mettere le mani nelle tasche degli italiani”, come vuole il refrain, cioè senza mettere nuove tasse o più Iva. Vabbé, vedremo a settembre, è la risposta dei leghisti come dei pentastellati, ebbri di gioia per lo scampato pericolo.

Un indizio rivelatore: Garavaglia va dalla Chirico

Ma dato che sono sempre gli indizi che fanno la storia, ecco, dopo l’incontro tra Salvini e Di Maio, e la felicità con cui Conte prorompe dal lontano Vietnam, il terzo indizio. Quello che, come diceva Agatha Cristhie, “fa una prova”. Il viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia – indagato (è la notizia del giorno) per danno erariale dalla magistratura contabile di Milano, per attività commesse mentre era assessore regionale in Lombardia, in quota Lega – si presenta regolarmente, pur se con un piccolo ritardo, all’iniziativa “Quale futuro per le industrie farmaceutiche” organizzata, all’Ara pacis di Roma, dall’associazione garantista “Fino a prova contraria”, fondata dalla giornalista Annalisa Chirico. E allora capisci che non solo il governo Conte non cadrà, ma anche che le cose stanno cambiando, e velocemente, sullo scenario e lo scacchiere politico.

Infatti, Garavaglia – in ritardo di una mezz’ora, ma solo perché, almeno così dice lui, “non riuscivo a trovare l’ingresso” del complesso monumentale forse tra i più belli di Roma (in realtà, era molto preso al ministero per mettere a punto la risposta del governo alla lettera della Ue che chiede all’Italia una manovra correttiva sui conti pubblici) dice una frase che, pronunciata da un leghista, oltre che da un fedelissimo di Salvini, lascia l’uditorio di stucco: “Se un migrante che arriva su un barcone ha bisogno di essere operato a cuore aperto, e il sistema sanitario nazionale lo fa, perché lo sa fare, io sono orgoglioso perché il nostro sistema sanitario è un’eccellenza italiana di cui andar fieri”.

Todo cambia. Giorgetti alla Ue col ‘favor’ di Di Maio

Insomma, todo cambia, come cantava Mercedes Sosa. Nella maggioranza è scoppiata la pace, tra i due ‘gemelli diversi’, Salvini e Di Maio, il governo Conte si appresta a preparare la prossima manovra economica, il rischio di elezioni anticipate a settembre, dopo relativa crisi di governo, scompare all’orizzonte come un temporale d’agosto, Garavaglia, nonostante la tegola giudiziaria che gli è piovuta addosso, può sedersi tranquillamente in un convegno ‘di settore’ per mettersi a discettare di sanità. E se c’è già chi scommette che i 5Stelle non chiederanno, a Garavaglia, alcun ‘passo indietro’, dopo aver preteso le dimissioni del sottosegretario Siri e del viceministro Rixi, la vera ‘notizia’ che, sottaciuta dai più, è filtrata dai Palazzi della Politica, è che sarebbe stato proprio Di Maio, su indicazione e ‘paterno consiglio’ del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che lo ha ricevuto al Colle, l’altro ieri, a far uscire una nota ‘generica’ e ‘anonima’ dei 5Stelle per ‘sponsorizzare’ il nome di Giancarlo Giorgetti come miglior candidato dell’Italia a un posto da commissario Ue.

Certo, si potrebbe dire promoveatur ut amoveatur, in merito ai pentastellati (i quali, pur poco avvezzi al latino, hanno però, abbastanza presto, imparato le sottigliezze del Potere), dato che l’attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – Giorgetti, appunto – è ritenuto il principale ‘nemico’ interno del governo e dello stesso premier Conte, oltre che il principale ‘suggeritore’ che ha in casa Salvini e che gli consiglia, da mesi, di rompere l’alleanza di governo e precipitare il Paese a elezioni politiche anticipate.

I due -Salvini e Giorgetti - si sono visti e parlati ieri, prima che il leader leghista partisse per il suo ennesimo tour de force elettorale. Forse, Giorgetti ha smesso di consigliarli di andare a votare e inizia ad accarezzare il sogno di un posto da commissario Ue (quasi sicuramente in una casella ‘economica’). Un modo per togliersi d’impaccio, per aumentare il suo ruolo e, anche, per non sedere più in un governo, quello Conte, che – uno o bis che diventi – a questo punto avrà se non ‘lunga’, una discreta vita davanti. D’altra parte, se non puoi sconfiggere il tuo nemico, insegnava – in Guerra e Pace di Tolstoj – il generale russo Kutuzov, molto meglio aggirarlo per sfiancarlo meglio e, solo dopo, distruggerlo. Giorgetti-Kutuzov ha scelto così.