Di Maio e Salvini litigano e l’Italia affonda: c’è solo un uomo che ci può salvare. Ecco chi è

Siamo alle comiche finali. E non tanto per la crisi (o finta crisi) di governo. Colpisce il fatto che, dopo poco più di un anno di governo, i gialloverdi siano divisi su tutto e dediti agli insulti. E colpisce anche il fatto che siano così tenacemente lontani dalla realtà. La realtà è piuttosto semplice e non tranquillizzante. Secondo molti osservatori qualificati c’è il rischio di una recessione mondiale, nel giro di qualche mese.

L’Italia, che già viaggia in semi-recessione (crescita zero o leggermente sotto), da un evento del genere potrebbe uscire devastata, cioè fortemente impoverita.

I boss brandiscono i loro giocattoli

Ebbene, di fronte a questa prospettiva il governo non mette in campo niente. I due boss, anzi, continuano a brandire i loro giocattoli: il salario minimo per Di Maio e la flat tax per Salvini.

Il salario minimo è una sciocchezza che fa degnamente seguito al reddito di cittadinanza. A proposito di quest’ultimo, si ricorderà che i percettori avrebbero dovuto ricevere ben tre proposte di lavoro, e sceglierne una. Fino a oggi nessuno ha ricevuto alcuna proposta di lavoro. Nessuno, in tutta Italia. Sono a casa, con la loro mancetta di 300-400 euro al mese, con i quali portano la fidanzata in pizzeria e comprano le sigarette.

Il salario minimo è la stessa cosa: nessuno dovrà prendere meno di 9 euro all’ora, ha tuonato Di Maio, fine dello sfruttamento e delle ingiustizie.

Forse si immagina che nei sottoscala napoletani e nelle boite piemontesi, dove si nasconde l’economia sommersa, in nero, siano già pronti con i ruolini delle nuove paghe. E anche nei campi dove si raccolgono i pomodori (a due euro all’ora) stanno già passando alle nuove paghe.

Doppia stupidaggine: perché non succederà e perché tutto questo serve zero per contrastare la crisi mondiale. Anzi, potrebbe solo aggravarla.

Salvini non è da meno

Se Di Maio vaneggia, Salvini non è da meno. Il suo chiodo fisso è la flat tax. Una flat tax finta. Prima si era detto: tutti al 15 per cento del reddito. Gli hanno spiegato che l’Italia sarebbe andata in default (crack) cinque minuti dopo. E allora si è detto: no, fino a 50 mila euro di reddito. Poi a 100 mila. Ancora troppo. E allora flat tax solo sul reddito incrementale: pagherai il 15 per cento solo sulla quota di reddito in più che quest’anno hai fatto rispetto all’anno precedente. Se hai guadagnato uguale, paghi uguale. Insomma, un gioco delle tre carte. E anche questo inutile ai fini del bloccare la crisi in arrivo.

In realtà, servirebbero investimenti e una coraggiosa politica anticiclica. Ma per fare questo servirebbe anche un vero governo e non un affare che si affida alla Madonna, ai santi, e al primo passante incontrato al bar.

Per fortuna abbiamo ancora Draghi alla Bce per qualche mese: ha già detto che la situazione è seria e che l’istituto interverrà.

Speriamo. Nessun altro ci può salvare.