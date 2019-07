Roma, 19 lug. (askanews) - "Di Maio? Ci vedremo sicuramente, ma a colpi di no l'Italia non può andare avanti". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, rispondendo a Luigi Di Maio che ha proposto un incontro per un chiarimento oggi. "Il problema non è Di Maio, ma la politica dei no e dei blocchi da parte di molti dei 5Stelle", aggiunge.