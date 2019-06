[Il caso] Undici buoni motivi perché Lega e 5 Stelle devono volersi bene. Almeno fino a lunedì

Ci sono almeno undici ottimi motivi per congelare le risse e far scoppiare la pace tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sono i comuni dove domani i ballottaggi decideranno il sindaco e il colore della giunta per i prossimi cinque annui. Undici testa a testa tra il candidato di centrodestra e centrosinistra dove saranno decisivi i voti dei 5 Stelle esclusi dalle sfide finali. La pace scoppiata negli ultimi tre giorni, le parole di miele sul socio di governo, sull’Europa e sulle regole di bilancio dove “le trattative” hanno improvvisamente sostituito “le barricate”: è tutto finalizzato a tener buona la base grillina che nei comuni al voto può fare la differenza. E garantire a Salvini il colpaccio, ad esempio, in un alcuni territori simbolo come la costa toscana e la Romagna e che la Lega già vede come sperimentazioni in vista delle regionali di autunno.

Il sospetto di accordi sottobanco Pd-M5s

Nell’ultimo giorno di campagna elettorale, il “papà di 60 milioni di italiani” – tormentone sui social tra ironie e paradossi- ha riempito le piazze di selfie e promesse, ha fatto “piovere” agenti nei comuni al voto per la sicurezza dei residenti e chiesto applausi nei comizi per il tabaccaio che si è difeso a Ivrea uccidendo un moldavo che stava scassinando il negozio. Un Salvini vecchia maniera, tutto chiacchiere e distintivo, che ha fatto una sola polemica in 72 ore contro Di Maio: quando un uccellino ha segnalato che nella sfida di Campobasso tra la candidata del centrodestra Maria D’Alessandro (39%) e il 5 Stelle Roberto Gravina (29,4%), erano in corso accordi sottobanco per cui l’elettorato Pd avrebbe convogliato i voti sul candidato 5 Stelle. “Patti di desistenza, il peggio della vecchia politica” ha commentato Salvini. Lo staff del capo politico Di Maio ha subito smentito, il capo politico leghista se ne è rallegrato. Il problema è che Di Maio non ha minimamente il controllo di ciò che faranno i suoi a Campobasso.

Salvini e il “favore” chiesto a Di Maio

Quello che preme al segretario leghista, e per cui sta accettando ulteriori rinvii (il decreto sicurezza è spostato alla prossima settimana dopo un mese di gestazione) è vincere in città simbolo come Livorno, Ferrara, Prato, Forlì, Ascoli Piceno, altri comuni più piccoli dell’Umbria, da sempre roccaforti del Pd, e da domani, in caso di vittoria, indizio inconfutabile di una nuova marcia che si concluderà con le regionali del prossimo autunno (Umbria ed Emilia Romagna) e del 2020 (Toscana). Per fare tutto ciò, Salvini che a livello locale è alleato con Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha bisogno dei voti grillini. Nell’incontro di giovedì, il primo dopo settimane di gelo e insulti, il segretario della Lega è stato abbastanza esplicito. Di Maio ha compreso e farà quello che può. Ha promesso ma non è in condizione di dare garanzie. Anche perché spesso e volentieri si tratta di chiedere il voto per un candidato di Fratelli d’Italia, destra pura, quando il Movimento soprattutto a livello locale è ancora molto sensibile ai richiami di sinistra.

Il giornalista e il poliziotto

A Livorno, per esempio. La parentesi grillina - la vittoria di Nogarin nel 2014 - dopo 69 anni di indiscusso potere rosso e poi rosè, è durata lo spazio di un mandato. L’ex sindaco ha tentato la via europea ma non ce l’ha fatta e il 26 maggio il Movimento è precipitato in terza posizione con appena il 16,7% dei consensi. Al ballottaggio vanno Luca Salvetti, giornalista di Telegranducato (34,2%) a capo di una coalizione di centrosinistra, non iscritto al Pd e simpatizzante della sinistra radicale; e Andrea Romiti (26,6%), ispettore di polizia, che invece ha in tasca la tessera di Fratelli d’Italia. Difficile immaginare che i 5 Stelle labronici, chiare radici a sinistra, possano dare il voto ad uno di Fratelli d’Italia. Nonostante l’impegno dell’alleato Di Maio.

L’importanza di Prato

Discorso analogo a Prato, il palco da dove giovedì sera Salvini ha dichiarato di essere “il papà di 60 milioni di italiani”. Matteo Biffoni, giovane sindaco uscente, ha raccolto al primo turno un importante e non scontato 47,2%: mano d’opera straniera (cinese), immigrati, infrastrutture (la querelle infinita sull’aeroporto di Firenze), Biffoni ha dimostrato di saper gestire da sinistra le questioni che contano nella vita di tutti i giorni. Poi la crisi c’è e si sente anche nell’operosa Prato. L’avvocato Daniele Spada, funzionario quarantenne di Confcommercio, ha un passato in Forza Italia e s’è fermato al 35%. Il Movimento ha raccolto il 7,23% dei consensi. Non ci sono stati apparentamenti ufficiali. Due liste minori (la somma dei loro voti si ferma al 7%) ha annunciato di dare appoggio a Spada. I voti dei grillini diventano così decisivi: se decidono di darli al centrodestra, Spada potrebbe tornare competitivo. Prato è già stata governato in passato da Forza Italia. Ma poterla conquistare adesso, avrebbe per Salvini un sapore speciale dopo che gli è andata male, malissimo, a Firenze. Così come la conquista di Livorno darebbe al Capitano della Lega una continuità territoriale sulla costa toscana (governa già a Massa e a Pisa) strategica in funzione delle regionali, il vero obiettivo di Salvini.

La resistenza in Emilia Romagna

Una regione più a nord, in Emilia Romagna che andrà al voto regionale in autunno, il segretario della Lega immagina lo stesso percorso disegnato in Toscana: conquistare alcune città-roccaforti da sempre governate dalla sinistra e, in ogni caso, occupare il maggior numero dei 235 comuni al voto. Tenta il colpaccio a Ferrara, “rossa” dal 1946. Al ballottaggio sono andati Alan Fabbri, l’ingegnere che ama i Pearl Jam e ogni anno organizza Re-Woodstock, il raduno di band che ripropongono la scaletta dello storico concerto. Ex sindaco leghista di Bondeno, consigliere regionale, chiamato già il “Guazzaloca con il codino”, è in testa con il 48% dei consensi contro Aldo Modonesi, l’assessore ai lavori pubblici della giunta uscente (centrosinistra) che invece si è fermato a 31,7%. Fabbri ha 12.620 voti di vantaggio. Modonesi ne ha raccolti 8.188 (l’appoggio tre liste civiche). Ancora una volta decideranno tutto i 5.048 voti del Movimento 5 Stelle che da queste parti hanno avuto i primi eletti della loro storia ma hanno conosciuto anche le prime scissioni. Se decidono di non andare a votare, Fabbri ha la città in tasca. Se invece vorranno scendere in campo, saranno decisivi.

La sfida di Forlì

La situazione è identica a Forli, città storicamente a sinistra, dove Gian Luca Zattini, 63 anni, medico odontoiatra, sindaco leghista in carica a Meldola, ha conquistato il 45,85% grazie ad una campagna elettorale basata tutta sui temi della sicurezza e della legalità. Giorgio Calderoni, il suo competitor di sinistra, lo insegue con il 37,2%. Anche qui sarà decisivo il 10% di consensi ottenuti dal candidato grillino Daniele Vergini il 26 maggio.

In Emilia è costretta al ballottaggio anche Reggio Emilia, la città di Delrio, dove Luca Vecchi si è fermato al 49,1% e Roberto salati, il suo competitor a destra, è fermo al 28,2.

Sicurezza, legalità, immigrazioni sono stati la chiave del successo di Monica Gambardella, candidata della destra (38,1%) che al ballottaggio sfiderà, a Rovigo, Edoardo Gaffeo, sinistra, staccato però di 13 lunghezze. E poi Verbania (centrosinistra avanti di otto punti percentuali), Cremona (avanti di sei lunghezze) e ad Avellino dove Luca Cipriano (centrosinistra) ha 4 punti di vantaggi sul civico che guarda a destra Gianluca Festa.

Due sfide diverse

Ci sono altre due sfide chiave, entrambe da studiare quasi fossero esperimenti di laboratorio. Ad Ascoli Piceno, guidata finora dal sindaco Castelli (Fi), il duello è tra le due anime della destra, quella a trazione leghista (Marco Fioravanti, al 37,4%) e quella a trazione moderata, Forza Italia vecchio stile (Piero Celani al 21,4). Campobasso sarà per i 5 Stelle la loro linea del Piave. Se perdono anche qui è dura. E’ l’unico capoluogo, infatti, dove sono arrivati al ballottaggio la leghista D’Alessandro (39,7%) e il grillino Gravina (29,4%). Salvini ieri stava quasi facendo saltare il tavolo di governo quando ha saputo che proprio da qui potrebbe partire un asse Pd-M5s. Subito, infatti, smentito da Luigi Di Maio.

Il segretario dem Nicola Zingaretti ieri sera era positivo, non solo per Reggio: “Stiamo andando bene in tutti i ballottaggi”. L’operazione “fedeltà” richiesta da Salvini all’alleato stellato nei 136 comuni che tornano al voto domani, potrebbe fallire. Tradimento o collaborazione? Lunedì mattina sarà tutto più chiaro. E le ricadute, in positivo o in negativo, saranno subito evidenti sugli umori del governo.