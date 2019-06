Salvini, debito salito per tagli Ue

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "I conti sono in disordine perché abbiamo applicato per troppi anni le regole della precarietà e dell'austerità e dei tagli imposti dall'Europa". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Confartigianato rispondendo all'appello del capo dello Stato a mantenere in ordine i conti. "Il debito è cresciuto di 650 miliardi in 10 anni, per farlo diminuire - ha aggiunto - occorre che gli italiani lavorino e gli italiani lavorano di più se le imprese pagano meno tasse".