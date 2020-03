Salvini: coronavirus, tutta l'Italia è zona rossa

Roma, 3 mar. (askanews) - "Prima richiesta al governo. L'abbiamo già fatta per il momento sottovoce, ma vedremo di alzare i toni della voce: zona rossa è tutta Italia, i provvedimenti fiscali presi per alcuni comuni devono riguardare tutta Italia". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera dopo aver incontrato le categorie economiche nell'ambito dell'emergenza coronavirus."I primi passi del governo non servono a nulla", ha attaccato Salvini, elencando le proposte che la Lega farà al governo nell'incontro a Chigi: "Esonero, non sospensione, per tutto il 2020 dai pagamenti delle zone rosse. La cassa integrazione - ha spiegato facendo proprie le proposte delle categorie incontrate - va estesa al commercio, ai negozi, all'artigianato e alle piccole imprese. Va rimosso il codice degli appalti. Serve la sospensione degli studi di settore per i liberi professionisti, la sospensione dei versamenti Iva previsti nei prossimi giorni, il pagamento immediato dei debiti della P.a. verso i privati, la sospensione dell'Irap che già è una tassa sul lavoro non giustificabile in un momento normale figurarsi in emergenza".Inoltre, secondo Salvini, "la sospensione dei pagamenti delle tasse per due mesi con l'impegno a pagare tutto insieme ad aprile è una presa in giro. Tutte le categorie chiedono la sospensione fino a tutto il 2020 almeno. Non ci sono coperture salariali per il popolo delle partite Iva: i 500 euro al mese per i lavoratori autonomi delle zone rosse sono insufficienti alla mera sopravvivenza". Insomma ci sono 200mila posti di lavoro a rischio, meglio spendere ora i soldi che dopo in ammortizzatori sociali. Poi "va bene la chiusura delle scuole per motivi di salute pubblica ma il sostegno economico alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano è doveroso"."Per il turismo chiediamo l'abbassamento dell'Iva a livello europeo e voucher per le vacanze in Italia degli italiani. Sono proposte già portate al tavolo del ministro Franceschini", ha concluso.