Salvini a Conte, tagliare le tasse

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Non abbiamo bisogno di chiedere soldi a tedeschi, spagnoli e lussemburghesi. Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini oggi nella sede del partito di via Bellerio a Milano spiegando che lo ribadirà nell'incontro di questa sera all'incontro con il premier Giuseppe Conte e con il vicepremier Luigi Di Maio in cui sosterrà la volontà di "pagare i debiti e tagliare le tasse".