Salvini a Conte: noi abbiamo 30 proposte, tra cui la flat tax

Roma, 21 mag. (askanews) - "Conte chiede il contributo dell'opposizione? Il nostro c'è, abbiamo 30 proposte già impacchettate. Il problema è se lui si permetterà di disobbedire a chi comanda in questo governo e in questo Paese, la Cgil", così il leader della Lega Matteo Salvini risponde all'appello del premier Giuseppe Conte alle opposizioni in un'intervista al Foglio già anticipata ieri."I sindacati delle costruzioni hanno appena fatto sapere che se si tocca il codice degli appalti, loro lotteranno con ogni mezzo. E allora, altro che ammodernamento e semplificazione: questa è una scelta di campo. Da una parte burocrazia, centralismo e Cgil. Dall'altra, la libertà d'impresa. Vedremo, comunque: io porterò al premier la flat tax che costa solo 13 miliardi, la pace fiscale ed edilizia, lo stop ad Equitalia...".