Salvini: Conte chiarisca suoi 'problemini' di conflitti interessi

Roma, 24 set. (askanews) - "Il presidente del Consiglio non ha mai risposto ad alcune interrogazioni parlamentari sollevate dai suoi attuali alleati di governo che ipotizzano alcuni problemi, noi le ripresenteremo uguali, venga in Parlamento a spiegare se i suoi alleati hanno scritto fesserie o se c'è qualche problemino". Così Matteo Salvini a SkyTg24 ha replicato al premier a proposito della mancanza di trasparenza del leader della Lega sulla vicenda dei rapporti con la Russia."Il presidente del Consiglio ha ricevuto alcune interrogazioni da parte del Pd, che lo riguardano, a cui non ha mai risposto, sulla sua professione e su eventuali conflitti di interessi", ha ricordato Salvini.