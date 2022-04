Salvini a confronto con pool esperti, 'Idee per crescita Italia'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Matteo Salvini ha incontrato un pool di esperti del think tank Lettera 150. Sul tavolo idee, visione strategica per l'Italia del futuro, proposte concrete e prospettive economiche, politiche e sociali per la crescita del Paese. Il leader della Lega - viene riferito - si è confrontato con il professor Giuseppe Valditara (coordinatore del think tank Lettera 150), Alessandro Amadori, Giuseppe Bertagna, Giampio Bracchi, Paolo Branchini, Luigi Capanna,Mario Comba, Andrea Di Porto, Maurizio Grigo, Francesco Manfredi, Vincenzo Mannino, Maurizio Masi,Paolo Miccoli, Marco Ricotti, Andrea Ungari, Claudio Zucchelli. (ANSA).