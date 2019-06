Salvini: chiederò all'Ue ok a taglio tasse ma lo faremo comunque

Roma, 1 giu. (askanews) - "Andrò a Bruxelles a dire educatamente che per rilanciare il Paese e dare un futuro ai giovani dobbiamo abbassare le tasse. Se ci date l'ok bene, altrimenti lo facciamo lo stesso". Lo ha annunciato Matteo Salvini, leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, parlando a Campobasso in occasione di un comizio per il ballottaggio alle elezioni amministrative."Trump - ha aggiunto - ha abbassato le tasse alle imprese e gli Stati Uniti crescono dieci volte più dell'Italia. E nell'Unione europea ci sono almeno dieci paesi che pagano meno tasse che in Italia".