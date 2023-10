Salvini, chi usa vita privata per lotta politica fa tristezza

(ANSA) - TRENTO, 20 OTT - "Stasera i telegiornali parleranno di vicende private e non solo di vicende politiche, il premier che si lascia col fidanzato... Qualcuno del Pd riesce a fare polemica politica anche sulle vicende famigliari e private, questi personaggi mi mettono profonda tristezza. Quelli che usano la vita privata per fare la lotta politica fanno tristezza". Lo ha detto il ministro del trasporti e vice premier Matteo Salvini a Pergine Valsugana, in Trentino, durante un comizio elettorale a sostegno della ricandidatura alla presidenza della Provincia autonoma di Trento di Maurizio Fugatti (Lega). (ANSA).