Salvini: centrodestra compatto, a voto nazionale avremmo stravinto

Bologna, 27 gen. (askanews) - "Sia in Calabria che in Emilia Romagna la coalizione di centrodestra ha dato prova di compattezza". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Bologna nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, sconfitta nel voto per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Secondo Salvini, se ieri si fosse votato "a livello nazionale il centrodestra avrebbe stravinto. Quando si voterà a livello nazionale è nelle mani del buon Dio saperlo", ha aggiunto Salvini."Vedo un centrodestra al passo con i tempi: noi useremo questi mesi, spero pochi, di opposizione per preparare una squadra nazionale", ha aggiunto spiegando di confidare che possano essere "pochi mesi" di opposizione "non per smania: se si fanno scappare le imprese per fisco, burocrazia e giustizia che non funziona il Paese è destinato a spegnersi". "Non penso che un governo tenuto insieme dal solo collante che è l'odio verso me e verso la Lega possa dare risposte al Paese", è la previsione del leader della Lega, convinto che "il governo è probabilmente più in bilico oggi rispetto a ieri. Se dopo otto sconfitte vinci una volta magari la mente ti si apre...", ha aggiunto. E ancora: "Spero che tutta la squadra del centrodestra riesca a crescere come siamo cresciuti noi. Perché c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di una Forza Italia ancora più tonica".Tornando al risultato in Emilia Romagna che ha visto la Borgonzoni sconfitta a favore della riconferma del dem Bonaccini, Salvini ha osservato: "Sono straconvinto che Lucia fosse l'unica che potesse giocarsela fino in fondo: ha preso più di un milione di consensi in una terra che molti consideravano inespugnabile. Noi no". Salvini ha difeso la sua scelta: "Il nome sulle scheda era Lucia Borgonzoni, con i nostri candidati. Sono entusiasta delle energie che Lucia ha portato in giro per una regione esigente. È un onere, e un onore, quello di rappresentare tante persone: in 4 province su 9 Lucia ha stravinto""Finalmente saremo messi alla prova in una grande regione del Sud, è il modo migliore per prepararci alle sfide in Puglia e Campania", ha detto ancora Salvini, commentando l'esito del voto in Calabria. In Calabria "per la prima eravamo presenti con il nostro simbolo e siamo testa a testa per essere il primo partito nel centrodestra".