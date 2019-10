Salvini-Berlusconi-Meloni firmano insieme manifesto family day

Roma, 17 ott. (askanews) - Il segretario della Lega Matteo Salvini, il leader dei Forza Italia Silvio Berlusconi e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni partecipano insieme alle 18 a Perugia presso il centro Aneglo Capitini alla manifestazione di sottoscrizione del "manifesto per la famiglia" elaborato dalle associazioni Family Day-Difendiamo i nostri figli, Associazione Nazionale Famiglie Numerose Movimento Per la Vita, ProVita & Famiglia, Steadfast onlus CitizenGO, Alleanza CattolicaInsiema a loro la candidata Presidente della Regione del centrodestra Donatella Tesei con la sua firma si farà garante nei confronti delle associazioni proponenti e degli elettori dell'esistenza di un accordo chiaro e condiviso, all'interno della sua coalizione, nel perseguire le politiche del Mainfesto, che dovranno essere integrate nel programma di governo."Il Manifesto - spiegano i promotori- è ispirato ai valori della Famiglia naturale, della promozione della vita e della natalità, del sostegno alle situazioni di fragilità e della libertà educativa è stato inviato a tutti i candidati a Presidente della Regione Umbria intendendo così continuare anche sul piano regionale il prezioso lavoro di collaborazione con le amministrazioni locali umbre, condotto tramite la sperimentazione di buone pratiche di welfare, in sinergia con le città che su tutto il territorio nazionale hanno già aderito al progetto del Network Nazionale dei Comuni Amici della Famiglia. A quest'ultimo hanno infatti aderito decine di Comuni umbri proprio lo scorso settembre"."Questa iniziativa - sottolineano- è rivolta a tutti gli esponenti della politica umbra ma solo chi ha risposto al nostro appello per una Regione a misura di famiglia riceverà il sostegno delle nostre Associazioni, che vogliono porre nuovamente al centro delle priorità della pubblica amministrazione i grandi valori della vita e della famiglia", dichiarano i responsabili delle realtà proponenti.