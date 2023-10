Salvini, azzerare la legge Fornero resta l'obiettivo

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - "Abbiamo altri quattro anni sul fronte delle pensioni, perché l'azzeramento della Fornero era e rimane un obiettivo mio e della Lega entro la fine della legislatura". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, intervenendo a Firenze al congresso regionale della Lega Toscana. Salvini ha citato come obiettivi anche "l'aumento delle soglie per la Flat Tax; la pace fiscale, perché tenere i milioni di Italiani continuamente in ostaggio dell'Agenzia delle Entrate perché hanno avuto un problema 10 anni fa è qualcosa che non serve né al Fisco né al governo né a questi milioni di italiani. Però stiamo facendo una maratona. Non stiamo facendo i 100 metri alle Olimpiadi. Vogliamo rimanere al governo per 5 anni". (ANSA).