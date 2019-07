Salvini: su autonomia non torno indietro, chi rallenta è come Pd

Roma, 11 lug. (askanews) - "Ci vuole coraggio di tagliare gli sprechi e premiare il merito, questa è l'autonomia: punire i politici incapaci, tagliere le clientele, premiare la novità, la competizione, la ricerca, l'innovazione. Questa è l'autonomia, ridurre la distanza tra Nord e Sud, crescere tutti insieme. Chi dice no all'Autonomia non fa un favore né a Verona né a Reggio Calabria. Chi difende l'esistente, chi rallenta, non fa un dispetto alla Lega: me lo aspetto dal Pd...". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, in una diretta Facebook, torna ad attaccare i M5s, accostandoli al Pd.Stesso schema sulle Province: "A qualche M5s che ha i dubbi alla Renzi, ricordo che le province gestiscono scuole frequentate da 2 milioni e mezzo di studenti, 130mila chilometri di strade e 40mila ponti e viadotti. Togliere soldi, personale, dipendenti alle province non solo non ha fatto risparmiare nulla ma mette in difficoltà la manutezione dei ponti e delle scuole. Una riformadel cazzo. Andiamo avanti: c'è già un piano da miliardi per mettere in sicurezza scuole, ponti e viadotti. Sono 6 miliardi di euro, facciamolo, l'Italia ha bisogno di sì, non di no e di blocchi".