Salvini: allargamento nazionale Lega è processo irreversibile

Milano, 22 set. (askanews) - Il processo di allargamento e radicamento della Lega "è nazionale ed è irreversibile". Lo ha sottolineato il segretario del Carroccio Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano per presentare i nuovi ingressi in Regione arrivati da Fi.Oltre all'arrivo di Fermi e Piazza, "allargamenti ci sono stati anche in Puglia e Sicilia, a dimostrazione che è un processo non solo nazionale ma irreversibile", ha sottolineato Salvini, ricordando che "solo negli ultimi giorni 30 sindaci sono entrati in Lega, dal Veneto alla Calabria".