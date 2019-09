Salvini: abituatevi alle nostre piazze, siete minoranza nel Paese

Roma, 10 set. (askanews) - "Abbiamo scoperto l'allergia sua e di una certa sinistra alla piazza, come se fosse un delitto: ieri c'era gente a volto scoperto, a mani nude, sorridente, senza petardi e manganelli, e poliziotti e carabinieri erano sorridenti e a casa loro. Qualcuno vorrebbe chiuderle queste piazze, ma abituatevi a queste piazze: siete minoranza nel Paese, e anche all'interno dei vostri partiti". Lo ha detto Matteo Salvini, nel suo intervento in Senato durante il dibattito sulla fiducia al governo Conte bis."L'hanno capito tutti - ha attaccato ancora il leader della Lega - che questo governo è basato sulla spartizione delle poltrone e sulla paura di tornare al voto e di essere lasciati a casa e ricominciare a fare un lavoro, ammesso che ci sia un lavoro da ricominciare a fare. A questa paura rispondiamo con il sorriso, perchè non potrete scappare all'infinito: si voterà in Umbria, Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Campania, Puglia, Liguria, Veneto. In queste regioni, a meno che non vi inventiate qualcosa, la liberazione dal Pd potrà diventare realtà. E per noi mai col Pd rimane mai col Pd".Salvini ha attaccato ancora il premier Conte: è "sleale, una vecchia mummia inchiodata alla poltrona", l'ha definito. "Abbiamo sottovalutato la vostra fame di poltrone. Ora divertitevi, noi - ha detto ancora - torneremo a governare questo Paese per amore per l'Italia e non per amore della poltrona, perchè onore e dignità valgono più di mille poltrone. Viva l'Italia e viva la democrazia di questo Paese", ha aggiunto Salvini, che rivolgendosi ai parlamentari M5s ha chiuso: "Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Monti e Renzi".