Salario minimo,Calenda: spero Meloni vorrà condividere proposta

Napoli , 1 lug. (askanews) - "Tutti i paesi del G7 hanno un salario minimo. Noi abbiamo presentato una proposta di legge per introdurlo anche in Italia anche perché l'inflazione sta distruggendo le famiglie a basso reddito. Io ho chiesto a Giorgia Meloni di riceverci in modo che questa proposta possa diventare condivisa, io ripeto ce l'hanno tutti: Francia, Germania, Gran Bretagna, America.

Basta ce lo deve avere anche l'Italia". Così Carlo Calenda leader di Azione, a margine dell'iniziativa Sole e maletiempo. La Campania cuore e volano di sviluppo" organizzata da Campania in Azione che si svolge a Città della Scienza, a Napoli."In Italia ci sono 3 milioni e mezzo, 4 milioni di persone che guadagnano meno di 9 euro l'ora che vuol dire che percepiscono 400-500 euro per 8 ore al giorno e questo non è giusto e non è accettabile" conclude Calenda.