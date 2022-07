Sala replica alle critiche di Calenda: "A volte il silenzio e' d'oro"

"Il tema del centro non mi intriga particolarmente, ma e' una mia visione, mentre qualcuno guarda e ha in testa l'idea del centro. Io pongo attenzione a tutti quelli che hanno la volonta' di pensare a una forza popolare" e ambientalista. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia per i nuovi vigili urbani. Quanto alle critiche del leader di Azione, Carlo Calenda, il primo cittadino ha replicato: "Io rispetto l'opinione di Calenda, non giudico l'operato degli altri. Se Calenda vuole giudicare il mio va bene, non e' la cosa importante adesso pensare ai giudizi degli altri, credo che in certi momenti anche il silenzio sia d'oro. In momenti in cui bisogna riflettere sul futuro del Paese forse e' meglio prima capire cosa si vuole e si puo' fare e poi parlare", ha aggiunto Sala.