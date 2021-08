“Sacrificate il soldato Durigon”. Salvini sta per cedere perché non può davvero fare altro

Lo ‘scambio’ – le dimissioni, imposte da Salvini, e non certo proposte, sua sponte, da Durigon in cambio delle tanto agognate deleghe per il ‘suo’ Nicola Molteni al Viminale (deleghe che, un po’ per noncuranza e un po’ per dispetto, la titolare degli Interni, si rifiuta di concedere al leghista, rimasto ‘disoccupato’ e ‘sfaccendato’ dal giorno stesso dell’insediamento del governo Draghi: in ogni caso, riguardano immigrazione e sistemi Sprar, ma anche diritto d’asilo e frontiere, tutte ancora in mano e in capo allo stesso ministro) – è uno scambio decisamente ‘a perdere’ per Salvini, ma ormai è chiaro che il leader leghista è finito in un tale cul de sac che non può davvero fare altro.

Né difendere, perinde ac cadaver, il povero ‘Claudione’ a dispetto dei santi (e della mozione di censura che pende sul suo capo, alla ripresa) né, tantomeno, ottenere la ‘testa’ di Lamorgese – ministro che sia Draghi che direttamente il Colle (che l’ha voluta lì anche nel nuovo governo ed è persona di sua stretta fiducia) cui pure anelava.

Non potendo avere la ‘testa’ della Lamorgese, l’obiettivo diventa quello di ‘marcarla a uomo’

Insomma, per Salvini, la bisaccia è assai vuota e il bicchiere è difficile assai vederlo ‘mezzo pieno’ ma se Molteni - suo uomo di fiducia e già suo ex sottosegretario quando Salvini sedeva al Viminale – otterrà le tanto sospirate e cruciali deleghe (quelle su immigrazione, diritto d’asilo, frontiere, sistemi di accoglienza) oltre a quelle che ha (una: dipartimento di Pubblica sicurezza), allora, almeno, Salvini potrà, tramite il suo uomo, mettere il naso e il becco in modo diretto, concreto, nelle scelte di un ministro che detesta (Lamorgese, appunto, con quel suo accento così ‘lucano’ che irrita profondamente il Capitano…) e, soprattutto, in una materia per lui così cruciale, per ‘pallino’ e per ricerca di consensi, come gli sbarchi di migranti e, in generale, l’immigrazione.

L’asfissiante concorrenza della Meloni…

Un tema su cui Salvini batte e ribatte, consapevole che porta voti o rispetto a cui è seriamente preoccupato (specie ora che stanno per riversarsi in Ue e in Italia i profughi afghani), ma su cui ‘soffre’ (come su molto altro, dai vaccini al Green Pass) la ‘concorrenza’ della Meloni. La quale, ogni santa volta che lui dice una cosa (tipo: Speranza va cacciato! La Lamorgese è un non-ministro! Il Green pass obbligatorio ma anche no!) lo sfida e, vorace e fulminea, presenta cotanta mozione o emendamento alla Camera con aria di sfida alla Lega, come a dire: volete davvero cacciare Speranza o la Lamorgese o cambiare le regole sui vaccini? Votate la nostra mozione ed è fatta! (peccato che, in tal modo, cadrebbe il governo).

Salvini sta per cedere e Durigon per dimettersi

In cambio, però, Salvini sta per cedere, e in via definitiva, ha dare il suo ‘contributo di sangue’ alla stabilità del governo Draghi, ‘convincendo’ il povero Durigon – che non ne vuole nulla sapere – a farsi da parte da solo, ingombrante com’è diventato, e non solo per la sua imponente mole, cioè di dimettersi da sottosegretario al Mef. E di evitare che, di conseguenza, alla ripresa dell’attività politica si materializzi quella ‘mozione di censura’ che, già formalizzata dagli ex alleati giallorossi, ne provocherebbe la caduta (i voti per farla approvare, di fatto, ci sono) e, di conseguenza, un bello sconquasso e trambusto nel governo Draghi. E dato che Draghi, in questo momento ha gatte ben più grosse da pelare (l’Afghanistan da gestire, il G20 da organizzare, il Recovery Plan da incassare, le riforme da fare), il premier, nel colloquio ‘improvviso’ di lunedì scorso, quando il leader della Lega è andato a palazzo Chigi, gli ha ‘gentilmente’ – e, si capisce, del tutto ‘informalmente’, con tatto - chiesto di evitare di trovarsi, a settembre, con una crisi di maggioranza che sarebbe, a quel punto, palese. E questo nonostante le pubbliche smentite di Salvini subito dopo l’incontro (“Draghi non ha certo il tempo di occuparsi dei parchi di Latina”).

In pratica, il presidente del Consiglio ha concesso formalmente a Salvini facoltà di scelta, ma da scegliere c’è solo la modalità di un commiato di Durigon, considerato – per Draghi - ineludibile.

La polemica sul “parco Mussolini” a Latina e la sollevazione ‘antifascista’ della Lega al Nord

Insomma, Durigon, forse già in settimana, farà il tanto sospirato ‘passo indietro’, Draghi avrà un problema in meno e Salvini si ritroverà con una bella grana in più tra i piedi. Infatti, da un lato ‘Claudione’ – che voleva intitolare il parco della sua città, peraltro d’adozione, essendo veneto, Latina – al fratello ‘scemo’ del Duce, Arnaldo Mussolini, al posto di come si chiama ora (Falcone e Borsellino), frase infausta e infelice che, pronunziata a inizio agosto, gli ha causato persino una, rabbiosa e pesante, raccolta di firme sul Fatto quotidiano (160 mila le firme già raccolte) e un diluvio di interviste di personalità della politica, della cultura e dell’arte (sic) che ne hanno ‘stigmatizzato’ l’insano gesto, è uno che, ormai, nella Lega pesa, e pure tanto (ex leader dell’Ugl, ‘portata in dote’ a Salvini, è responsabile del partito per Roma e il Lazio).

Dall’altro, Salvini si è trovato contro la sollevazione di mezzo partito, specie quello che affonda le sue radici nel Nord (la ex Liga Piemont e la ex Liga Veneta, per dire), il quale partito, a partire dai governatori Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli), che pure ieri si è speso in una sua (mezza) difesa, si è scoperto, o ri-scoperto, ‘antifascista’, come è sempre stata, in fondo, la Lega di Bossi. A tal punto che l’assessore della giunta Zaia, Roberto Marcato, è arrivato a dire (a Repubblica, poi, una di quelle scelte che mandano in bestia Salvini) che “la Lega è antifascista e non intitola parchi a Mussolini”. Senza dire del fatto che, sempre Marcato, per aver ‘marcato’, sulla sua pagina Facebook, che “Gino Strada è stato un grande protagonista del nostro tempo” si è ritrovato zeppo di insulti arrivati direttamente da leghisti…

“Il problema è che personaggi come questi pongono un serio problema identitario al nostro partito”, ragiona un alto dirigente del Carroccio.

Le parole ‘tombali’ di Giorgetti su Durigon

Per non dire della (sorda) ostilità dell’alter ego di Salvini, nonché ottimo amico del premier Draghi, il ministro Giancarlo Giorgetti, che le ‘derive’ e ‘ammiccamenti’ ai neo-fascisti di Casa Pound e affini, da parte di Salvini, non le ha mai tollerate, lui che è sempre così ‘democristiano’ e filo-PPE, oltre che, ovviamente, più ‘draghiano’ di Draghi.

E, guarda caso, proprio ieri, dal Meeting di Rimini, dove l’altro ieri c’era proprio Salvini, ha parlato Giorgetti: “Un membro del Governo si dimette o perché lo chiede il presidente del Consiglio che lo ha nominato, o perché lo chiede il suo partito, o perché glielo suggerisce la sua coscienza”. Parole ‘diplomatiche’, alla Giorgetti, che di certo non vuole mettersi in totale rotta di collisione con il Capitano, ma inequivocabili.

In pratica, Giorgetti s’è ‘messo in scia’ di Salvini e segue la stessa strada del leader del Carroccio: pur non chiedendo esplicitamente il passo indietro, si mostra piuttosto gelido e ben lontano dal difendere l’uscita di Durigon dal governo.

“Quando si hanno responsabilità di governo, occorre stare sempre attenti quando si parla…” dice Giorgetti. Il messaggio è chiaro, anche perché la posizione assai critica del capo delegazione della Lega al governo era già di fatto trapelata nei giorni scorsi e il tenore questo era.

Marcia indietro pure sulla Lamorgese…

Del resto, sempre dalla kermesse riminese, lo stesso Salvini aveva, di fatto, scaricato il suo fedelissimo: “Ragioneremo insieme su cosa è più utile fare per lui, per la Lega e per il governo”, posizione ribadita ieri mattina ad Agorà (Rai 3).

Peraltro, sempre ospite ad Agorà, Salvini è anche tornato indietro sulla richiesta di dimissioni alla ministra: “Ma no, la Lamorgese deve cominciare a fare il ministro perché gli italiani non se ne stanno accorgendo”. E ancora: “A Draghi ho chiesto un incontro a tre con Draghi e Lamorgese. Se il ministro è capace lo faccia, se ha voglia lo faccia altrimenti lasci il posto a qualcun altro”. Un incontro che, quando mai si terrà, servirà, soprattutto, a chiedere che, appunto, finalmente il suo fidato braccio destro, Molteni, ottenga le tante sospirate ‘deleghe’ che Lamorgese gli nega, così che Salvini possa tornare a poter dire la sua, ufficialmente, negli interna corporis del Viminale e, soprattutto, della politica sull’immigrazione.

La mozione di censura degli ex giallorossi? Uno scalpo da esibire in campagna elettorale

A chiedere che Durigon venga messo alla porta ci sono, come si sa, il Pd, Leu, SI e il Movimento 5 stelle, che presenteranno una mozione di censura rivolta al presidente Mario Draghi per rimuovere il sottosegretario dal suo incarico di governo, ove questi non si dimettesse prima, mentre invece Iv è sempre ‘susciata’ dal prendere posizione, non fosse perché Renzi, con Salvini, sta per aprire il ‘gran Ballo’ del Quirinale né vuole inimicarselo.

Il segretario del Pd, Enrico Letta, ieri è tornato sul caso Durigon (“l'apologia del fascismo è incompatibile con il ruolo da sottosegretario”), ma è chiaro che – Durigon dimessosi o meno – gli alleati giallorossi intendono ‘sfruttare’ il tema dell’antifascismo in campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative. Tema ‘caldo’, storicamente, quello dell’antifascismo, da cui, non a caso, la Meloni si tiene sempre ben lontana e che, invece, Salvini non riesce proprio ad evitare al punto da doversi ritrovare addosso la nomea di ‘amico dei fascisti’ proprio lui che, nella Lega, iniziò fondando i ‘comunisti padani’...

E il povero Durigon? Diventerà vicesegretario!

Fonti leghiste fino a sera hanno fatto trapelare che Salvini non molla il suo fedelissimo, “ma il tema è se Durigon ha ancora voglia di prendere calci”. Ecco, Durigon – pronto a tornare in pista, tra ‘Festa del peperoncino’ (sic) in quel di Rieti e liste elettorali per il comune di Roma (e altri) da compilare per conto di Salvini, chiede al Capitano una “giusta compensazione”. E cosa c’è di meglio che nominare l’amico ‘Claudione’ vicesegretario, magari pure con qualche delega pesante, anche se solo ‘di partito’ e portarselo dietro nei comizi? Finirà, molto probabilmente, così, ma per Salvini si tratta di un boccone assai amaro da ingoiare. Un bicchiere che, appunto, sembra mezzo vuoto.

Non c’è solo Durigon. Tutti i guai di Draghi

Non c'è solo il caso Durigon, però. Alla ripresa delle attività dopo la (lunga) pausa estiva, sono tanti i temi ad alta conflittualità politica che il Parlamento si troverà ad affrontare: dal green pass all'Afghanistan, dal reddito di cittadinanza al ddl Zan, fino allo Ius Soli. Al calendario già pieno, dettato da un governo stretto tra l'emergenza Covid e le riforme essenziali al Recovery Plan, si sommerà il pressing dei partiti per portare a casa provvedimenti di bandiera o iniziative politiche. Con il temuto risultato di un vero e proprio ingorgo nelle due Camere. Partendo dal Pnrr, gli appuntamenti da non mancare di certo sono 23 riforme da chiudere entro il 31 dicembre per ottenere i fondi europei. E, ovviamente, la legge di Bilancio da scrivere che occuperà l’intera sessione autunnale del Parlamento: una volta iniziata, non si farà altro.

IL GOVERNO

Arginata (forse) la grana Durigon, con le sue dimissioni, resta l'annuncio di una mozione di sfiducia da parte di Giorgia Meloni al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. L'iniziativa di FdI potrebbe trasformarsi in un vero e proprio sgambetto per la Lega: la titolare del Viminale è ormai da tempo nel mirino del suo predecessore Matteo Salvini, ma sarà difficile che, dalla maggioranza, il suo partito voti contro un ministro del governo.

L'AFGHANISTAN

La crisi afghana sarà al centro del dibattito parlamentare il 7 settembre. L'informativa ai parlamentari del ministro degli Esteri Luigi Di Maio (e forse anche del titolare della Difesa Lorenzo Guerini), farà deflagrare un dibattito che già si prevede ricco di bordate. Giuseppe Conte, il leader del M5s (di cui anche Di Maio sarà portavoce) da giorni sottolinea l'importanza di un dialogo con i talebani per assicurare la protezione umanitaria di chi resta sul territorio; il centrodestra e Iv attaccano a testa bassa. Discussione accesa anche sui corridoi umanitari: chiesti a viva voce dal Pd, secondo FdI non sono la soluzione, mentre la Lega è pronta ad accogliere solo donne e bambini, non gli uomini.

IL GREEN PASS

L'attività di Montecitorio rientrerà nel vivo mercoledì 1 settembre proprio affrontando il tema. Al centro della riunione della commissione Affari Sociali ci sarà la conversione in legge del decreto, che già preannuncia bollente. Come la riforma del processo penale era indigesta ai 5 stelle, così il Green pass non piace a pezzi di Lega. Dopo il passaggio in commissione, il provvedimento, lunedì 6, è atteso nell'Aula della Camera, prima di essere inviato al Senato per il passaggio finale (tra deputati e senatori leghisti i contrari si stimano tra i dieci e i trenta).

IL DDL ZAN

Dopo il via libera della Camera, è stallo in Senato. Il Pd, il M5s e LeU vorrebbero approvarlo in Aula così com'è, inchiodando le altre forze politiche alle proprie responsabilità. Il centrodestra punta modificarlo in tre punti: identità di genere, libertà di espressione e gender nelle scuole. Iv perora l'istanza di un'intesa tra destra e sinistra. Salvo colpi di scena, il rischio di franchi tiratori nel voto segreto è dietro l'angolo. Il provvedimento è gonfio di mille emendamenti.

LO IUS SOLI

Tornata d'attualità dopo le Olimpiadi, la battaglia per garantire la cittadinanza a chi è nato in Italia è stata rilanciata dal Pd che potrebbe farne la sua nuova bandiera. Oltre agli arci-noti ‘no’ della Lega e di FdI, qualche dubbio serpeggia anche fra i 5 Stelle, più orientati sullo ius culturae (la cittadinanza ai figli di stranieri che concludono un percorso di studi in Italia), proposta avanzata, tra gli altri, anche da FI. Non mancano gli scettici nemmeno tra i dem ma la sfida del Nazareno è sul tavolo: “Ci sono tutte le condizioni perché in Parlamento si possa coagulare una maggioranza”, ha assicurato il dem Enrico Borghi, sfidando il centrodestra.

IL REDDITO DI CITTADINANZA

La misura bandiera del Movimento 5 stelle è entrata nel mirino dei suoi detrattori, centrodestra e anche Italia Viva. Matteo Salvini ha annunciato - tra il serio e il faceto - la nascita di una maggioranza parlamentare per metter mano al Rdc. Matteo Renzi ha prospettato un referendum per abolire il sussidio. Giuseppe Conte, aperto su migliorie, non ha alcuna intenzione di rinunciarvi. Da non sottovalutare, infine, anche i temi sul FINE VITA (che proprio ieri ha raccolto, fuori dal Parlamento, 750 mila firme per il referendum promosso dall'Associazione Coscioni), il FAMILY ACT, fortemente voluto da Iv, il GENDER PAY GAP, ‘targato Pd’ e l'EQUO COMPENSO, spinto da Fdi, e inoltre, e infine, le norme sulla SICUREZZA SUL LAVORO.