Sabato assemblea Azione-IV, si discute della tenuta dei gruppi

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La capogruppo di Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita ha convocato per sabato pomeriggio una riunione online del gruppo a Palazzo Madama per discutere la futura tenuta dei gruppi parlamentari. Fonti di Italia Viva rendono noto che la riunione è convocata per un necessario chiarimento dopo le dichiarazioni fatte ieri dal leader di Azione Carlo Calenda, nelle quali ha escluso ogni percorso comune tra Azione e Italia Viva verso le elezioni Europee. Contestualmente Mauro Del Barba chiede al capogruppo alla Camera Matteo Richetti di convocare il gruppo di Palazzo Montecitorio. (ANSA).