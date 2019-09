In un week end di stand by per il governo Conte, con il premier impegnato sul discorso programmatico che terrà lunedì mattina in Parlamento in occasione del primo voto di fiducia alla Camera, non si ferma la caccia al sottogoverno in vista della definizione della squadra dei sottosegretari e viceministri che verrà chiusa in settimana, solo dopo aver incassato in via libera di Montecitorio e palazzo Madama. Le caselle da riempire sono 40-45 che – aggiunti ai 21 ministri - assicurerebbero al Conte 2 una fisionomia simile e non troppo superiore alla squadra completa del Conte 1.

Il gioco a incastro delle poltrone e gli appetiti dei piccoli

Le quote sono da distribuire tra i due maggiori azionisti, principalmente, M5S e Pd, ma nelle nomine di sottogoverno bisognerà tenere conto non solo di Leu – che, per ora, un ministero e di peso, la Salute - ma anche di quegli alleati che sono presenti in Senato (come il Maie, due senatori, il gruppo Autonomie, otto, il Misto 14, etc.), dove il governo ha bisogno di fare il pieno di voti. Un motivo che, tra l’altro, fa scendere le quotazioni di alcuni senatori pur ben piazzati nel totonomi di queste ultime ore. Gli equilibri tra le forze politiche verranno, poi, assicurati anche grazie al gioco delle deleghe e all’eventuale upgrade a viceministro di alcuni esponenti dei due partiti o di altri. Lo schema ipotizzato in casa 5 Stelle per completare il sudoku del sottogoverno prevede la scelta di un vice dell’M5S per ogni ministero guidato dai dem e viceversa.

Trombati eccellenti e new entry. La girandola dei nomi

Certo è che non sarà semplice la corsa al sottogoverno. Una partita in cui i vertici di M5S e del Pd, oltre al premier Giuseppe Conte, saranno chiamati a cercare di mantenere l’equilibrio tra la carica delle new entry e l’amarezza di chi, al termine della trattativa, ambiva ad un ministero e, invece, è rimasto a mani vuote. Nel Movimento la partita è iniziata da tempo, anche perché Luigi Di Maio, già prima della crisi, aveva programmato un rimpasto nel “sottogoverno”. In diversi, tra i pentastellati, dovranno dire addio all’incarico; inoltre, il Movimento proverà a distribuire i suoi profili più forti nei ministeri chiave guidati dal Pd. Nel Pd come nel M5s è aperta la caccia alla ‘sottopoltrona’, con tante autocandidature e con un pressing di vario tipo nei confronti dei vertici che arriva anche dalla base. Al Nazareno, per esempio, diversi segretari regionali in queste ore stanno facendo arrivare le varie “istanze dei territori”.

Il sudoku di casa Pd è un risiko tra le diverse correnti

Nel Pd si moltiplicano le voci per i posti di sottosegretari, inclusi alcuni ex parlamentari non rieletti in questa legislatura come Marina Sereni e Roberto Cociancich. Dovrebbero avere posto nel governo anche alcuni dei ministri mancati. Si parla di una casella già sicura per un ruolo di viceministro all’Economia per Antonio Misiani (senatore, zingarettiano, oggi responsabile Economia della segreteria).Un altro passaggio al governo potrebbe essere quello di Lia Quartapelle. La giovane deputata dem, con una solida preparazione in politica internazionale, in particolare sul mondo africano, è stata a lungo inserita nel toto-ministri. Ora per Quartapelle potrebbe prospettarsi la carica di vice alla Farnesina. Ma si fanno anche i nomi di Emauele Fiano (renziano) come viceministro all’Interno e del posto di viceministro all’Istruzione o alla Pa per Anna Ascani (renzianissima e vicepresidente del partito), è stata fino all’ultimo data per certa nel governo all’Istruzione. La Ascani si è ‘portata avanti’ promuovendosi ‘viceministro’ in vista di un incontro a Londra, ospite del Pd locale. Tra i nomi che circolano in queste ore, ma più debole, pure quello dell'altra vicepresidente Pd, Debora Serracchiani.

Bisognerà, inoltre, appunto, dare anche una compensazione geografica in un governo a forte trazione meridionale e rappresentare due Regioni ‘rosse’ vicine al voto come l’Emilia-Romagna e la Toscana. C’è, tra i dem, malcontento per alcune aree politiche escluse dai ministeri, sia dentro la maggioranza che nella minoranza. E se, per Maurizio Martina potrebbe arrivare il ruolo di presidente del partito, al posto di Gentiloni, diventato commissario Ue, per Gianni Cuperlo, ma lui potrebbe declinare, si parla di un incarico da viceministro. E poi c’è il nodo Senato dove i numeri sono stretti e non ci si può permettere di mandare tanti parlamentari al governo. E’ però anche vero che, ragionano alcuni, gli incarichi nell'esecutivo aiuterebbero a frenare le tentazioni di una parte dei renziani di fare opposizione interna o di rompere. Tra gli aspiranti si citano Franco Mirabelli, Simona Malpezzi, Luciano D’Alfonso, Salvatore Margiotta. O di Tommaso Nannicini e Annamaria Parente che, (come Emanuele Fiano alla Camera) potrebbero aspirare alla presidenza delle commissioni lasciate vacanti dai 5Stelle che andranno al governo.

In ogni caso, i nomi dei ‘papabili’, tra i demi, impazzano e sono i più diversi: Marina Sereni (Sanità), Lia Quartapelle (Esteri), Chiara Braga (Ambiente), Piero De Luca (Lavoro), Chiara Gribaudo (Lavoro/Ambiente), Federico Gelli (Sanità), Andrea Romano (Esteri), Achille Variati (Pa). Per Walter Verini si parla della Giustizia, ma il suo nome circola anche per palazzo Chigi come titolare della delega dell’Editoria, dove però viene fatto anche il nome di Gianluca Vacca (M5s). All’Economia, sempre in area Pd, circola anche il nome di Enrico Maria Ruffini, il ‘padre’ del Fisco digitale e ex responsabile dell’Agenzia delle entrate. Più che un’ipotesi è, invece, quella di Gian Paolo Manzella, attualmente assessore con Zingaretti alla Regione Lazio, come viceministro allo Sviluppo Economico. Spazio potrebbe esserci, inoltre, per l’area socialista con Riccardo Nencini, senatore, e anche per la formazione di Demos -Democrazia Solidale (di cui fa parte Pietro Bartolo, ex-medico di Lampedusa, eurodeputato eletto nella lista unitaria del Pd) potrebbe arrivare un incarico: la deputata Michela Rostan è ‘portavoce’ del movimento alla Camera.

Il sudoku dell’M5s: esclusi eccellenti ed equilibri interni

I nomi che circolano nel M5s non sono di meno, con l’aggiunta della ‘grana’ dei ministri uscenti e non confermati come Barbara Lezzi e Giulia Grillo, cui bisogna trovare una collocazione mentre per Danilo Toninelli si torna a parlare dell’ipotesi di ‘promuoverlo’ capogruppo dei pentastellati in Senato. Laura Castelli va verso la conferma al Mef, come vicemistro, così come Manlio di Stefano alla Farnesina e Vito Ferraresi alla Giustizia. L’attuale capogruppo alla Camera, Francesco D’Uva, e uno dei protagonisti della trattativa con il Pd, potrebbe traslocare alla Cultura, e Stefano Buffagni all’Economia, ma il suo nome è associato anche allo Sviluppo o alle Infrastrutture. Altri sottosegretari, soprattutto quelli finiti sulla ‘graticola’ mesi fa (Dell’Orco e Crippa) dovrebbero invece saltare.

Tra i volti nuovi dell’M5S potrebbero arrivare Lucia Azzolina (Istruzione), Luca Carabetta (Innovazione), Federica Dieni (Interno), Dalila Nesci (Salute), Giorgio Trizzino (Salute) e l’ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin (Innovazione o Infrastrutture), ma anche Giampaolo Sileri (Sanità) con il ruolo di viceministro mentre incarichi di sottosegretari potrebbero essere destinati a Lupo, Grassi, Gallo, per fare alcuni nomi. E poi ci sono gli ‘ortodossi’. In corsa, alla Camera, ci sono innanzitutto i presidenti di commissione (da sostituire poi con esponenti dem) Marta Grande, Giuseppe Brescia e Carla Ruocco. Alla Camera, in pole, ci sono, appunto, anche Carabetta e Trizzino. Altri nomi verranno dal Senato (Vincenzo Presutto e Gianluca Castaldi sono quelli che circolano) dove nei prossimi giorni sarà nominato anche il nuovo capogruppo: in pole l’ex ministro Barbara Lezzi e il vicecapogruppo Gianluca Perilli, a meno che non la spunti l’ex ministro Toninelli. Alla Camera Francesco Silvestri è in corsa per sostituire, sempre come capogruppo, il neoministro Francesco D’Uva.

Un tema oscuro ma cruciale, lo spoil system nei ministeri

Infine, oltre alla partita del sottogoverno c’è quella dello spoil system dei dirigenti ai vertici dei ministeri. Solo per fare un esempio, potrebbero esserci novità per il capo di gabinetto del ministro dell’Economia, dopo il cambio tra Giovanni Tria e Roberto Gualtieri. Circolano le ipotesi di un ritorno di Roberto Garofoli o di Claudio De Vincenti, entrambi provenienti dalla ‘filiera’ di “Italianieuropei”, la Fondazione e think-tank fondato da Massimo D’Alema, al posto del presidente di Sezione della Corte dei Conti, Luigi Carbone, che era stato nominato da Tria lo scorso gennaio.

Certo è che le prime nomine di Riccardo Fraccaro a sottosegretario alla presidenza del Consiglio e di Paolo Gentiloni a commissario europeo hanno avviato il complesso rinnovo dei vertici amministrativi e legislativi dei Ministeri. Essenziali le rapide nomine dei nuovi capi di gabinetto nei dicasteri chiave dell’Interno, dove sara' a breve reso noto il sostituto del Prefetto Matteo Piantedosi, alter ego di Matteo Salvini al Viminale, e alla Difesa, dove per il momento con il nuovo ministro appena insediato Lorenzo Guerini è ancora operativo per gli affari correnti il Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, nominato dalla Trenta. Alle Infrastrutture Paola De Micheli sostituirà il costituzionalista Gino Scaccia, docente alla Luiss, così come saranno presto avvicendati i capi di Gabinetto del Sud, Valeria Capone, e della Sanità, Guido Carpani.

Al Ministero dello Sviluppo, che con Luigi Di Maio era accorpato al Lavoro, l'attuale capo di Gabinetto unico, Vito Cozzoli potrebbe scegliere, d’intesa con i due nuovi ministri dei 5 Stelle, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo, per quale dei dicasteri optare. Potrebbe restare nell’incarico, in attesa che Di Maio si ambienti, anche il capo di Gabinetto della Farnesina, l’esperto diplomatico col rango di ministro Riccardo Guariglia. Ai Beni Culturali, dove con Bonisoli l’ufficio di Capo di Gabinetto era stato affidato al magistrato Tiziana Coccoluto, il nuovo ministro Dario Franceschini potrebbe decidere di reinsediare il prof. Giampaolo D'Andrea, già sottosegretario, che dal 2014 al 2018 è stato capo di gabinetto del MiBAC di Franceschini. Per quanto riguarda gli altri ministeri retti da esponenti della Lega, a Palazzo Vidoni la neo-ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadoni, dei 5 Stelle, troverà (e cambierà) il capo di Gabinetto nominato da Giulia Bongiorno, Sergio Ferdinandi, così come alle Politiche Agricole la dem Teresa Bellanova dovrà decidere l’avvicendamento del Consigliere della Presidenza del Consiglio Luigi Fiorentino, capo di gabinetto di Centinaio.

La ‘lotteria’ del Senato: numeri non larghi, ma certi

Ma proprio perché il Senato è, di suo, ballerino, i passaggi di senatori della nuova maggioranza al governo saranno pochi e molto circoscritti. Infatti, a palazzo Madama, i numeri della maggioranza non sono amplissimi. Fonti parlamentari dem al Senato contano 167/170 voti sicuri (107 M5S + 51 Pd + 4 LeU), più gli otto che dovrebbero arrivare (tre dalle Autonomie, due dal Maie, tre dal Misto). Nel conteggio, però, non vengono inseriti i senatori a vita. Ma ad esempio, a quanto si sa, Liliana Segre avrebbe intenzione di votare la fiducia al governo giallorosso, anche la stessa senatrice precisa di non aver deciso (interverrà in aula per motivare il suo voto) come pure potrebbe fare, se sarà presente, Giorgio Napolitano e, forse, Mario Monti. I problemi, innanzitutto, stanno dentro i due gruppi maggiori che sostengono il governo.

Quorum fissato a 161 voti

Il senatore dem Matteo Richetti potrebbe non votare la fiducia come pure il senatore M5S Gianluigi Paragone più un’altra senatrice ma perché malata. Insomma, il governo può contare su non più di 166/167 voti ‘sicuri’, anche se bisognerà vedere come si comporteranno i due senatori del Maie (gli italiani eletti all’Estero) e anche se, come anticipato, i tre senatori dell’Svp si asterranno. Con il quorum fissato a 161 voti (sui 321 del plenum, compresi i sei senatori a voti), un margine discreto, per il governo Conte II (il governo Conte I aveva 165 voti circa), ma non amplissimo. In ogni caso, le opposizioni, anche se votassero tutte contro, non possono impensierire il governo: 61 senatori di FI, 58 della Lega e 18 di FdI, anche se fossero integrati da un paio di senatori del Misto contrari, non superano la soglia di 139 voti. Davvero troppo pochi.