Rossanda, Berlusconi: 'Voglio rendere onore alla sua memoria'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Voglio rendere onore alla memoria di Rossana Rossanda. Una donna che seppe coltivare per tutta la vita due grandi virtù, quella della coerenza e quella della libertà di pensiero. Le sue convinzioni politiche erano ovviamente lontane dalle mie, ma questo non mi ha impedito di apprezzarne, anche incontrandola personalmente, la cultura e lo spirito critico. Rimarrà di lei il ricordo di una protagonista della vita politica e culturale del ‘900, rispettata da amici e avversari". Lo dichiara il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa di Rossana Rossanda.