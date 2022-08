Roma: video shock Ruberti, capo Gabinetto nella bufera

Il capo di Gabinetto di Roma, Albino Ruberti, ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri dopo la pubblicazione di un video da parte del quotidiano Il Foglio che mostrava una lite violenta lite a Frosinone, con urla e minacce, che lo ha visto protagonista. "Io li ammazzo...Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto... A me non me dicono 'io me te compro'" E ancora "do cinque minuti pe veni' a chiederme scusa in ginocchio. Se devono inginocchia' davanti. Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de... mi hanno detto... Io li sparo, li ammazzo". Ruberti si starebbe scagliando contro un certo Vladimiro e un certo Adriano. Fra i testimoni, come riporta il quotidiano, c'e' anche Francesco De Angelis, ex assessore regionale e gia' europarlamentare del Pd, ora candidato alle prossime elezioni politiche per i dem che ha appena annunciato di ritirare la propria candidatura