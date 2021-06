(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Enrico Michetti credo sia il miglior candidato in campo. Il fuoco di fila messo in piedi da certa stampa prima della sua candidatura tradisce un nervosismo. Evidentemente sanno bene di chi stanno parlando". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, facendo il suo ingresso nella conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco del centrodestra per Roma, Enrico Michetti. (ANSA).