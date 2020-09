Roma, Meloni: 'Città devastata da anni di gestione Raggi'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Sono passate poche ore. Nelle prossime ore cominceremo a ragionarne, abbiamo tempo e vogliamo utilizzarlo per scegliere il profilo migliore e costruire il programma anche ascoltando i romani. Serve un sindaco all'altezza della Capitale". Lo dice, intervistata da Il Messaggero, Giorgia Meloni, leader di FdI a proposito della scelta per il candidato sindaco di Roma. E alla domanda: alla Lega la Regione e a voi il Campidoglio? Meloni risponde: "FdI non ha mai ragionato con la logica delle bandierine. Roma è stata devastata da questi anni di gestione Raggi e merita un sindaco capace. Idem la Regione Lazio sotto Zingaretti. Cercheremo le figure migliori senza badare alle tessere di partito ma certamente FdI farà valere il peso dei suoi consensi e le capacità della sua classe dirigente".