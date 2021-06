Roma, Letta: Gualtieri prossimo sindaco, dal Pd massimo sostegno

Roma, 14 giu. (askanews) - "Lo dico con grande forza, nettezza, ai nostri iscritti e militanti, Roberto Gualtieri sarà il prossimo sindaco di Roma, ne sono convinto. Il Pd ha fatto questa scelta convintamente, perciò ha il massimo sostegno e la massima possibilità di essere sindaco e sarà un ottimo sindaco di Roma". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, in un filo diretto a Radio Immagina."Sono fortemente convinto delle sue chance, il Pd lo appoggia con grande forza. Alle primarie di coalizione spero parteciperanno in tanti e sarà un momento positivo per la città come a Bologna e a Torino, un'occasione di discussione e partecipazione. Servirà anche a mettere in campo le idee migliori per la campagna elettorale", ha aggiunto."La città ha bisogno di cambiare e noi vogliamo interpretare questo cambiamento. Nicola Zingaretti è stato generoso nel verificare tutte le opzioni, continuerà a fare bene e sono convinto che Gualtieri sarà un ottimo sindaco di Roma", ha concluso.