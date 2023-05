Roccella: impegno Governo per reato di maternità surrogata all'estero

Roma, 31 mag. (askanews) -"La posizione del governo in merito, in conformità alle massime giurisdizioni dello Stato, è chiara ed è di assoluta condanna di surrogazione di maternità, in quanto forme di commercializzazione della genitorialità lesiva della dignità della donna e dei diritti dei bambini": così la ministra della Famiglia Eugenia Roccella nel corso del question time alla Camera.

"L'attenzione del governo sul tema dell'utero in affitto è comunque massima, in sede nazionale, come nei consessi sovranazionali, e con la stessa attenzione, nel rispetto dei diversi ruoli, vengono seguiti i lavori parlamentari relativi alla proposta di legge per rendere il reato di maternità surrogata perseguibile anche se commesso all'estero e per porre fine a quella legittimazione di fatto che sta portando con sé una pericolosa assuefazione culturale che contrasteremo con ogni mezzo a nostra disposizione", ha aggiunto.