Rixi: ho consegnato mie dimissioni a Salvini, sono innocente

Roma, 30 mag. (askanews) - "Sono tranquillo. Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al Governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni". Lo ha dichiarato il Viceministro leghista a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, poco dopo la condanna del tribunale di Genova nel processo sulle spese pazze alla Regione Liguria.