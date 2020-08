[Il caso] Il Movimento vota per decidere se trasformasi nell'odiata “casta”. E l’Inps finisce “interrogato” in Commissione

La rivoluzione non dorme mai. Soprattutto a Ferragosto, momento ideale per piccoli grandi colpi di mano, e specie se usa strumenti amici e infallibili come la vecchia e cara piattaforma Rousseau. Così tra oggi (ore 12) e domani (ore 12), chiedendo il voto agli iscritti il Movimento 5 Stelle decide se trasformarsi definitivamente in casta. Ovverosia in quella “scatoletta di tonno” che doveva invece essere svuotata ed eliminata.

L’alternativa è rinviare questa trasformazione. E concentrare le energie del Movimento su due fronti più urgenti: la campagna per la vittoria del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia grillino che ieri ha ottenuto la bocciatura di tutti i ricorsi e il via libera della Corte Costituzionale; togliere dai guai il presidente-amico dell’Inps Pasquale Tridico nei cui confronti crescono i dubbi sulla raccolta e sulla gestione dei dati dei cinque parlamentari, poi diventati tre, e dei circa duemila amministratori locali che hanno chiesto ed ottenuto il bonus da 600 euro. Tridico sarà alla fine sentito venerdì dalla Commissione Lavoro della Camera. In quella sede rivelerà i nomi e le liste, ha detto. E dovrà rispondere a parecchie domande. Ma sul suo operato ci vuole vedere chiaro anche il Garante della privacy. Un momento rivoluzionario, in tutti i sensi, per il popolo delle Cinque stelle.

I quesiti e le conseguenze

Dopo lungo pensare e penare e rinviare, giusto ieri il capo politico Vito Crimi ha rotto gli indugi e in un lungo post ha spiegato la prossima consultazione on line. Gli iscritti son chiamati a decidere su due punti cruciali: la cancellazione, di fatto, del limite di due mandati e lo sdoganamento delle alleanze a livello locale con i tanto odiati partiti tradizionali. Chiunque abbia avuto modo, per lavoro o per passione, di seguire la parabola 5 Stelle dal loro primo storico exploit in Sicilia nel 2012, sa che si tratta dei due architrave della differenza - per loro superiorità - grillina. Quale che sarà il risultato, le conseguenze saranno importanti. Se vinceranno i Sì in entrambi i quesiti, il Movimento diventa un partito (checchè ne dica Grillo, primo sponsor di questa trasformazione), i “portavoce” professionisti della politica e le alleanze a livello locale oggi con il Pd e domani con la Lega o chi verrà, la continuazione di una prassi antica. Se vinceranno i No, significa che sindaci come Raggi e Appendino si possono scordare di essere ricandidate. Che più della metà degli attuali parlamentari dovranno lasciare il Parlamento e il governo lasciando il posto ad altri portavoce. E che il Pd a livello locale potrebbe trovarsi nei guai, a cominciare dalle regionali del 20 settembre. Attenzione però: in ogni caso, con qualunque risultato, questa votazione rinnega quell’alleanza strutturale, anzi, quell’assorbimento del Movimento nel Pd nei fatti auspicato e vagheggiato in questi anni dei teorici del Nazareno.

Movimento spaccato e interdetto

La consultazione arriva dopo che Beppe Grillo è tornato sulla scena e si è rimesso a fare politica. Nella sua casa a Marina di Bibbona ha incontrato due giorni fa il sindaco di Milano Beppe Sala in scadenza tra un anno e dopo che lunedì ha risposto con un “daje Virginia” all’ufficializzazione dell’autocandidatura. L’annuncio del voto su Rousseau dunque non è altro che la richiesta alla base di autorizzare l'auto ricandidatura della Raggi considerando nulla, ai fini del conteggio del mandato, la sua precedente esperienza come consigliera comunale. E una autorizzazione generale a sottoscrivere intese con il Pd a livello amministrativo. Va detto che il “mandato zero” (il primo incarico da consigliere comunale) ha già avuto un prima via libera un anno fa, quando venne presentato ai militanti dall'allora leader del Movimento, Luigi Di Maio. Allora non dava ai sindaci la possibilità di scontare la prima consiliatura. Sul Blog delle stelle i militanti si dividono anche se sembrano prevalere i commenti dei contrari allo strappo “alle care e belle regole fondanti”.

Un cavallo di Troia

Gli esegeti del Movimento non sono concordi sulla deroga, sulla sua immediata applicabilità anche alla Raggi o al sindaco di Torino Chiara Appendino. Molti temono che riconoscere il mandato zero a sindaci e amministratori locali sia in realtà il cavallo di Troia per “liberare” anche i parlamentari dal fastidioso lacciuolo del tetto del secondo mandato. Con quello che ne consegue: i parlamentari al primo mandato vedono svanire la loro possibilità di tornare in Parlamento (sarebbero favoriti quelli al terzo mandato) e chi ambisce ad entrare troverebbe una strada assai più in salita. Il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni ricorda una frase di Gianroberto Casaleggio: “Ogni volta che deroghi ad una regola praticamente la cancelli”. Ma Grillo fa la voce grossa e avverte: “Dite al treno che io passo una sola volta”.

I più grossi avversari al piano di Grillo, e della Raggi sono proprio in Campidoglio. “Sono contrario al Raggi-bis” ha scritto Enrico Stefano su Facebook. Presidente della commissione Mobilità, è uno dei quattro moschettieri entrati in Consiglio nel 2013. Del quartetto faceva parte anche Raggi. Stefano non è stato tenero: “In questi anni è mancata una visione e un’idea di città” e adesso “ci ripresentiamo ai cittadini con i post trionfanti di strade asfaltate e alberi potati” che sono “l'ordinaria amministrazione”. Per Stefano è sbagliato anche il metodo: sul terzo mandato “apriamo pure una riflessione ma non a dieci mesi dalla tornata elettorale e quando si è coinvolti in prima persona". Altri sindaci che lo chiesero anni fa, “furono cacciati e tacciati di poltronismo”.

E’ chiaro che dietro la rivoluzione dei due quesiti ci sono Grillo e Di Maio.A loro sono rivolte le critiche. Ma anche gli “alleluia”. Il viceministro alle Infrastrutture Cancelleri, dimaiano doc, ha già annunciato i suoi due Sì. “Il Movimento è evoluzione e deve essere all'altezza delle sfide. E’ nato con il coraggio di cambiare le cose, adesso è il momento di osare ancora una volta, di avere visione e dimostrare che fare bene per il bene di tutti è davvero possibile, evolvere è il cambiamento migliore”.

Sudditanza del Pd?

Si divide il Movimento. E si spacca il Pd. Non tanto sull’autocandidatura di Raggi ( i dem avranno un loro candidato). Piuttosto perchè nell’insieme stanno accadendo fatti che rischiano di relegare il Pd a partito che mai sarà egemone e neppure casa-madre rispetto al Movimento.

Ieri la Corte costituzionale ha respinto i quattro ricorsi contro il referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà quindi il 20 e 21 settembre insieme con le elezioni regionali. Il Comitato promotore del Referendum (schierato per il No), la Regione Basilicata, il senatore ex 5 Stelle Gregorio De Falco e +Europa avevano sollevato conflitto di attribuzioni su quattro diversi motivi dall’accorpamento delle date alla riduzione della rappresentanza nelle varie regioni. Tutti inammissibili, ha sentenziato la Corte rinviando ad oggi motivazioni che il professor Stefano Ceccanti (Pd) va anticipando da giorni. “Basta con l’allarmismo costituzionale, da oggi inizia il tempo della doverosa campagna riformista per il Sì” ha commentato Ceccanti. Si dimentica però che il taglio diventerà realtà senza quelle correzioni che la segreteria dem giudica essenziali come le due modifiche costituzionali al Senato (elettorato passivo e attivo e il sistema su base regionale) e una legge elettorale che corregga una spinta maggioritaria del Rosatellum. “Senza questa correzione si va incontro ad un rischio reale per la democrazia” ha ripetuto il segretario Zingaretti.

Il via libera della Consulta è, secondo il Movimento, il primo successo del Sì. Per il senatore Andrea Cangini (Fi) del Comitato per il No, la Consulta col suo verdetto ha voluto soprattutto “stabilizzare il Governo”: “L'accoglimento del nostro ricorso avrebbe reso ancor più instabile un governo già malfermo. La Corte Costituzionale ha privilegiato la tutela dello status quo”. + Europa ha già detto che si rivolge alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tra i più critici nel Pd c’è l’ex presidente Matteo Orfini che al partito ha chiesto “lucidità e orgoglio” e di lasciare “almeno la libertà di coscienza” per l Referendum. “E’ ovvio – annuncia l’ex presidente dem - che non avremo né la nuova legge elettorale né i correttivi costituzionali. Praticamente ormai possiamo solo dire sì a ogni capriccio dei 5 Stelle”. Tranchant Orfini nelle conclusioni: “Il Pd non merita questa fine. Tanti nostri iscritti ed elettori ci stanno chiedendo un sussulto di dignità”.

Tridico venerdì in Commissione

Tra i capricci dei 5 Stelle c’è, anche, il caso Tridico di cui colpisce la coincidenza tra la scoperta dei deputati che hanno chiesto il bonus da 600 euro, il giudizio della Corte e l’avvicinarsi dell’election day. Non c’è dubbio che la caccia ai cinque deputati abbia illuminato e dato pubblicità ad entrambe le altre cose. Ora il sospetto è che ci sia stato un passaggio di dossier dall’Inps ai 5 Stelle, una sorta di “intelligenza” tra i vertici del Movimento e Tridico che del Movimento è considerato uno degli uomini di punta. I deputati che hanno preso i soldi sarebbero 3 e non cinque. I nomi sono ancora top secret nonostante la caccia all’uomo. Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, ne ha sospesi due, Murelli e Dana. Dopo il pressing di Italia viva, Forza Italia e di tutti i partiti, Tridico sarà venerdì in Commissione Lavoro alla Camera. Per rispondere a varie domande. Non si prospetta un passaggio agevole. Un ampio fronte - da Forza Italia a Italia viva - ne invocherà un passo indietro. La tesi di questo ‘fronte è che la caccia ai politici che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid era partita da maggio e che da allora i parlamentari ma anche i consiglieri regionali e comunali siano stati in qualche modo “schedati”. Insomma che ci sia una sorta di occhio vigile da parte dell'istituto, e soprattutto del comparto Anti-corruzione, su Camera e Senato. Si tratta di sospetti che viaggeranno parallelamente con l'istruttoria aperta dal Garante della privacy.