[Il caso] Regioni in rivolta per colpa del virus, contro Roma e tra di loro. Il giallo della manina che ha dato la bozza

Ci sono volute più di 24 ore per trovare il significato reale di quelle cinque pagine e capire, da stamani, cosa devono fare diciannove milioni di italiani. Dalle 20 circa di sabato sera - quando il decreto n°5 dell’emergenza virus (qua il testo integrale in pdf) ha cominciato ad essere disponibile sul web - alla stessa ora di ieri, domenica, quando sono state diffuse le circolari e le ordinanze interpretative necessarie per capire le nuove regole del vivere quotidiano ai temi di Covid-19, nome di laboratorio del virus che sconvolse le certezze dell’Occidente. E anche del Medio e dell’Estremo oriente fino alle Americhe. Del mondo intero, si fa prima.

Vuoto normativo

Ventiquattro ore di vuoto normativo in cui è successo di tutto: gente in fuga nel cuore delle notte, alla ricerca di treni o altri mezzi che li portasse fuori da Milano e dalla Lombardia prima che fossero chiuse le porte; centralini dei vari comuni e delle associazioni di categoria presi d’assalto dai cittadini-utenti-lavoratori: “Che succede ora?”; i governatori del nord contro Conte; quelli del sud contro quelli del nord al grido: “non venite ad appestarci”. Il colmo è stato quando il governatore veneto Zaia, leghista al terzo mandato, si è messo a litigare con il governo centrale per motivi opposti (“norme troppo blande”) rispetto a quelli (“troppo restrittivi”) del governatore Fontana, suo collega di partito. Un coro di proteste che si sono incrociate con quelle di Matteo Salvini che chiede “chiarezza”, di Giorgia Meloni che auspica “almeno la chiusura dei mercati della borsa per evitare speculazioni” così come fa Tajani da Forza Italia mentre Matteo Renzi chiede “l’innesto di una figura di sostegno al governo”, di “qualcuno che prenda in mano la situazione”, come ad esempio Guido Bertolaso che guidò la Protezione Civile con metodi, si disse ai tempi del terremoto in Abruzzo, fortemente risolutivi. Il Pd “sostiene le misure, basta polemiche” ha trovato la forza di urlare a sera il numero 2 del Pd Andrea Orlando. Ma è anche e soprattutto nel Pd che si scuote la testa: “Perchè fare un decreto nella notte tra sabato e domenica, farlo precedere nel tardo pomeriggio da una bozza e aspettare le 13 del giorno dopo per pubblicarlo in Gazzetta e addirittura la sera dopo per dare le linee guida di interpretazione?”. Un vuoto normativo imperdonabile sebbene sia per tutti la prima volta e nessuno possa sapere esattamente come si fa in questi casi.

Come i capponi di Renzo

Un tutti contro tutti. Un po’ come i capponi di Renzo che, nei Promessi Sposi, portati a testa in giù per finire in brodo, cominciarono a beccarsi tra di loro invece di cercare aiuto e una via di fuga. Scena triste da uno dei momenti più difficili nella storia della Repubblica dal secondo dopoguerra ad oggi. Visto che per una manciata di ore si sono incendiate anche le carceri, a Modena con tre detenuti morti e 80 detenuti trasferiti, a Pavia e a Palermo, quando i detenuti hanno saputo che ci saranno forti limitazioni ai colloqui proprio per evitare i contagi.

Sul banco degli imputati c’è finito una volta di più il governo alle prese, forse anche un po’ nel pallone, 6300 contagi e 366 decessi di cui 113 solo nelle ultime 24 ore. Una curva epidemiologica che si avvicina in modo assai preoccupante a quel numero - ottomila - di contagi che equivale al collasso del sistema sanitario incapace a quel punto di fronteggiare le richieste di cure. Di letti per la terapia intensiva e di ossigeno. Succede per la seconda volta in meno di una settimana. Mercoledì scorso l’Italia aveva dovuto aspettare sei ore per sapere se la scuola italiana, dagli asili all’università, poteva restare aperta o doveva chiudere causa virus. Sei ore di incertezza. A cui si sommano le 24 ore tra ieri e sabato in cui 19 milioni di italiani, molti dei quali colti nel pieno del week end, non sapevano se andare o restare e cosa sarebbe successo oggi.

Le risposte

Dopo una notte in bianco e varie video telefonate, ieri in serata sono arrivati i primi punti fermi a tante domande spuntate fuori dalle 5 pagine del Dpcm. Non esiste più una “zona rossa” di undici comuni dove è vietato entrare e uscire. Esiste invece “una zona arancione” che comprende la Lombardia più quattordici province tra Veneto ed Emilia Romagna all’interno della quale ci si potrà muovere “solo per motivati e urgenti motivi”, tra questi c’è sicuramente il lavoro, che dovranno essere “documentati”. Non c’è più la parola “divieto” come per la prima zona rossa. Ora si legge: “Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi territori”. Per il resto è coprifuoco: chiusi scuole, cinema, teatri, bar e ristoranti dopo le 18, i centri commerciali nel fine settimana, gli impianti sportivi di ogni genere, persino le stazioni sciistiche, sospese manifestazioni sportive e culturali di ogni tipo. “Tutte misure - si spiega - che tendono ad evitare l’aggregazione di più persone che è dimostrato essere il veicolo principale del contagio”. Mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo tra le persone, “contenere il contagio - aveva spiegato Conte nella notte - è fondamentale per evitare il collasso sanitario”.

La direttiva del Viminale

Il ministro Luciana Lamorgese ha lavorato tutto il giorno insieme con il Capo della polizia Franco Gabrielli alle direttive per “un’applicazione unitaria e corretta” del Dpcm. La direttiva prevede la convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'assunzione delle necessarie misure di coordinamento. Il documento lungo due pagine definisce che “gli spostamenti nelle aree di sicurezza potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”. Autocertificazioni che potranno essere soggette a controlli. Il divieto è invece “assoluto, senza eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus”. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 come già indicato nel precedente decreto del 24 febbraio ma, dice ancora il Viminale, “salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale”, delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica. Un reato per il quale si rischia il carcere.

Tutto questo sarà sottoposto a controlli. Sulle autostrade saranno eseguiti dalla Polizia Stradale mentre Carabinieri e polizie municipali si occuperanno della viabilità ordinaria. Controlli anche alle stazioni, affidati alla Polfer con la collaborazione del personale di Ferrovie, delle autorità sanitarie e della protezione civile: viene prevista una canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni “al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori” con i termoscanner.

Anche negli aeroporti lombardi (Linate e Malpensa) e delle 14 province (Venezia e Orio al Serio), i passeggeri in partenza e in arrivo saranno sottoposti al controllo dell'autocertificazione. Così negli aeroporti e nei porti per le navi da crociera. “Abbiamo dato delle prescrizioni, ci saranno sanzioni e controlli ma è inimmaginabile che 19 milioni di persone vengano controllate da un agente di polizia” ha commentato il ministro della Sanità Roberto Speranza. “Dobbiamo avere il pugno di ferro. Atteggiamenti irresponsabili non sono tollerati, ma abbiamo bisogno soprattutto di una battaglia culturale perchè qui non si vince con decreti e controlli ma se c'è persuasione e una nuova consapevolezza comune”.

Via libera alle merci

Un paio d’ore prima, intorno alle 16, arriva anche la Nota esplicativa al Dpcm su merci e transfrontalieri. Merci e logistica non si fermano nelle zone chiuse e i lavoratori, almeno quelli che non possono usare lo smart working da casa, potranno muoversi seppure per lo stretto necessario, in modo da non bloccare fabbriche e impianti. E’ il ministro degli Esteri e del Commercio estero (non sono pervenuti Mit e Lavoro) che s’incarica di tranquillizzare il cuore produttivo del paese che sta in Lombardia. Sarà dunque assicurata la circolazione necessaria per assicurare l'approvvigionamento alimentare a negozi e supermercati e non interrompere il ciclo produttivo delle fabbriche. Una paralisi che manderebbe definitivamente k.o. una produzione industriale già in affanno nelle ultime settimane.

La “manina” del Dpcm

Oltre alla poca chiarezza, ciò su cui maggiormente si sbizzarriscono i politici, specie dell’opposizione, ed osservatori è il “giallo della bozza”. Come mai, si chiedono da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, un documento così riservato gira tranquillamente in bozza da una posta elettronica all’altra e a volte persino via whatsapp? Perchè viene pubblicato gettando nel panico mezza Italia? Non solo le opposizioni. Anche dalla maggioranza sorgono gli stessi scrupoli. Quasi quasi alla fine è colpa delle testate giornalistiche, come tiscali.it, che hanno deciso di pubblicare un documento atteso da tutta Italia sorpresa, per l’appunto, nel mezzo del week end. La “manina” è destinata a restare ignota, secondo tradizione. Ciò che si può dire è che il testo della bozza era stato condiviso con tutti i governatori, nord e sud. “Non è partita da noi” ha messo le mani avanti ieri il governatore della Lombardia. E’ un fatto che entrambi, Fontana e l’assessore Gallera, in più dichiarazioni si sono lamentati della “scarsa chiarezza del testo”. La stessa parola usata da Salvini. “A Roma non hanno una percezione chiara di quello che stiamo vivendo” ha attaccato Fontana. “Misure troppo blande” ha rincarato la dose Gallera. “Se non ci fossimo stati noi i bar sarebbero rimasti aperti mentre abbiamo imposto la chiusura alle 18. Così come avremo voluto chiudere i negozi.

Il Veneto non vuole chiudere le tre province

Hanno motivi diversi e un obiettivo comune: riscrivere e correggere il Dpcm. Le nove regioni, tutte a guida centrodestra più le due province di Trento e Bolzano, chiedono di “attivare subito, con assoluta urgenza, un tavolo di confronto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome”. Sotto ci sono i nomi dei governatori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Piemonte e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Solo che Zaia e Fontana hanno richieste opposte.

“Responsabilità e leale collaborazione” dal Veneto sul dpcm approvato dal governo ha detto il governatore del Veneto che però ha chiesto “chiarezza definitiva sul rapporto scientifico” in base al quale sono state chiuse tre province venete. “Ci siamo limitati a chiedere quali fossero i criteri scientifici che sostenevano l'esigenza di chiudere tre province venete. Quando questi criteri ci saranno resi noti, ne prenderemo atto”. E’ sembrato soddisfatto, un parolone di questi tempi, il neo eletto governatore Stefano Bonaccini (Pd): “Meno male che hanno fatto chiarezza in modo inequivocabile su merci e spostamenti di persone. Si può lavorare e questo è quello che conta”

E poi ci sono quelli del Sud

L’altro effetto perverso del Decreto notturno è che ha spinto le regioni del sud a fare blocco contro quelli che vengono dal nord. Michele Emiliano, il governatore pugliese che divide l’elettorato Pd e nuovamente in corsa per la guida della regione, s’è intestato questa battaglia e sarà dura toglierla. “Vi parlo come se foste miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria. Non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto". Insomma, aveva esortato Emiliano, “non portate nella vostra Puglia l'epidemia lombarda”. Nelle ordinanze fotocopia firmate dai governatori di Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata e Abruzzo viene stabilito l'obbligo di quarantena per chi arriva in meridione dalla Lombardia o dalle 14 province. Il Sud che mette in quarantena il nord. Che contrappasso.