Riunione maggioranza, ok voto sfiducia Speranza il 28/4

(ANSA) - ROMA, 21 APR - C'è un'intesa politica sul via libera alla calendarizzazione per mercoledì 28 aprile la mozione di sfiducia presentata da Fdi in Senato contro il ministro Roberto Speranza. E' quanto si apprende dopo una riunione convocata dal ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà con i capigruppo di maggioranza in Senato. D'Incà ha riunito la maggioranza alla luce delle tensioni registrate questa mattina nell'Aula di Palazzo Madama sul calendario, con al centro in particolare il braccio di ferro in corso sul ddl Zan. L'idea in maggioranza era comunque mettere in calendario il voto su Speranza al più presto. (ANSA).