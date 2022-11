Ritirato in Senato emendamento che prorogava invio armi a Ucraina

Roma, 29 nov. (askanews) - E' stato prima accantonato e poi ritirato dai relatori nelle commissioni Esteri-Difesa e Sanità del Senato l'emendamento al decreto Nato-Calabria che chiedeva di prorogare fino alla fine del 2023 l'invio di armi all'Ucraina. Lo riferiscono fonti parlamentari di palazzo Madama. Il testo del provvedimento dovrebbe arrivare in aula oggi o al più tardi domani se l'esame non fosse concluso (le commissioni riunite hanno in teoria in calendario una seconda convocazione alle 18 dedicata a questo ddl).