[Il punto] La Lega sfonda al Nord e conquista il Centro, M5Stelle tiene al Sud e nelle Isole. Il Pd, secondo partito, il più votato a Roma

La Lega sfonda nel Nordest e nel Nordovest, tiene al Centro, tallonata però dal Pd, e avanza al Sud e nelle Isole. Il dato Carroccio ormai diventato nazionale è 34,33%. Specularmente il M5Stelle totalizza il peggior dato di sempre, arretrando pesantemente nelle due circoscrizioni del Nord del Centro e a livello nazionale, dove non va oltre il 17,07. Il movimento di Di Maio è primo partito solo al Sud e nelle Isole, dove però la Lega rimane seconda. Il Pd in rimonta, ma ben lontano dal 41 per cento di Renzi del 2014. A livello nazionale il partito guidato da Zingaretti è la seconda forza politica con il 22,79.

Questo a spanne è quanto venuto fuori dalle urne dei domenica dove - ha votato il 56 per cento degli aventi diritto - le liste Salvini premier nelle circoscrizioni del Nord hanno abbattuto il muro del 40 per cento e fatto piazza pulita dell'equivoco per cui la Lega al Sud non passa. Vediamo i dati circoscrizione per circoscrizione.

Sfondato il muro del 40 per cento al Nord

Al Nord Ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti (ben oltre i 3 milioni di voti, il triplo rispetto al 2014), il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5S è all'11,19%. Forza Italia è all'8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord Est La Lega è al 41,01, il Pd è al 23,79, M5S al 10,3, Fi 5,82, Fdi al 5,7%. Da notare che in termini di voti, rispetto alle europee di cinque anni fa, la Lega guadagna quasi 2 milioni di voti (565.378 contro i 2.377.259 di oggi) mentre il M5S li dimezza passando da oltre un milione a poco meno di 600 mila.

Il Centro dà ragione ancora a Salvini con il 33,45% dei consensi. Le Regioni che ne fanno parte sono Toscana (primo partito il Pd con il 33,31%), le Marche (Lega avanti al 37,98%), Umbria (38,18%) e Lazio (sempre Lega al 32,66%). Nella circoscrizione il secondo partito è Il secondo partito risulta il Pd con il 26,82%, seguito da M5s (15,95%), Fdi (6,98%), Fi (6,25%).

Il M5S primo partito al Sud e nelle Isole

Come detto il M5S tiene solo nella circoscrizione Sud e in quella dell'Italia insulare. In Abruzzo (Lega 35,31, le Cinquestelle 22,44), Molise (28,76 M5S, 24,26 Lega), Campania (M5S 33,85, Lega 19,21), Puglia (26,29 M5S tallonato dalla Lega al 25,29), Basilicata (M5S al 29,67 e Lega al 23,32) e Calabria (26,69 M5S e Lega al 22,61).

In Sardegna e Sicilia, il primo partito è il M5Stelle, al 29, 85 per cento che equivale a 605.863 voti. Seguono Lega con 454.935 voti (22,42%), il Pd con 375.001 consensi (18,48%), Fi con 299.729 voti (14,77%), Fdi con 147.812 voti (7,28%). A seguire i partiti al di sotto della sdoglia di sbarramento che, ricordiamolo, è al 4%. Da notare che in Sardegna la Lega si piazza davanti al M5S con il 27,57, che segue con il 25,70 e a ruota si piazza il Pd con il 24,27.

Interessante il dato di Roma Capitale di Virginia Raggi dove il primo partito è il Pd di Zingaretti (30,6%) che, non dimentichiamolo, controlla anche il Lazio. Segue la Lega al 25,7 per cento e il M5Stelle che crolla al 17,58 per cento, simile al dato nazionale. Quarto partito in città è Fdi, con l'8,7 per cento, seguito da Forza Italia che si attesta al 5,7 per cento. I radicali di +Europa fanno il 4% esatto. Infine l'estrema destra di Casapound no va oltre lo 0,42 per cento.