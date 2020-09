Regionali, è pareggio: centrosinistra avanti in Campania, Toscana e Puglia. Zaia trionfa in Veneto e di Toti in Liguria, Marche al Centrodestra

Il 3 a 3 di questa tornata di Regionali è caratterizzato da un forte protagonismo dei presidenti eletti, le cui liste civiche risultano addirittura il primo partito nel Veneto di Luca Zaia e nella Liguria di Toti. Ma è anche una tornata all'insegna del voto utile, determinante in Toscana e Puglia dove è stato significativo il voto disgiunto di molti elettori di M5s.

Il Movimento di Vito Crimi rimane su soglie modeste, lontano anni luce da quelle del 2018 e 2019, mentre il Pd non solo archivia la grande paura di perdere la Toscana, ma vi risulta essere il primo partito con il 34%, "mangiandosi" Italia Viva, ferma al 3,7% E' quanto emerge dalle prime proiezioni basate su un campione significativo di seggi scrutinati, mentre solo in nottata si avranno i dati definitivi.

Le due regioni il cui risultato era politicamente più "pesante" erano Toscana e Puglia, governate finora dal centrosinistra e in bilico secondo i sondaggi. Infatti le rilevazioni davano il centrodestra sicuramente vincente in Veneto, Liguria e Marche, con il centrosinistra in grando di mantenere senza incertezze solo la Campania con Vincenzo De Luca.

Rispetto al testa a testa che ci si aspettava tra Giani e Ceccardi in Toscana e tra Emiliano e Fitto in Puglia, le proiezioni hanno regalato il sorriso a Nicola Zingaretti: i candidati del Pd si stanno affermando con un distacco più marcato del previsto sugli antagonisti di centrodestra. Emiliano è al 46,1% rispetto al 37% di Raffaele Fitto, mentre Eugenio Giani è al 47,2% contro il 40,8% di Susanna Ceccardi.

In attesa dello scrutinio reale sembra essere stato decisivo il voto disgiunto di molti elettori di M5s, che hanno sì votato la lista del Movimento ma hanno votato come presidente i candidati con più chance di vittoria, cioè Emiliano e Giani. Infatti i candidati Governatori di M5s hanno ottenuto meno voti di quanto lasciassero pensare i sondaggi: In Puglia Antonella Laricchia si attesta all'11,9%, 3-5 punti meno delle aspettative, e in Toscana Irene Galletti non va oltre il 7,1%.

Per altro in Puglia ha funzionato il voto di preferenza sui numerosissimi candidati al Consiglio regionale delle 15 liste che sostenevano Emiliano. Anzi quelle che si riferivano esplicitamente a lui, hanno ottenuto il 27,3%, ben 10 punti più del Pd. E qui si inserisce il discorso delle liste del Presidente. In Veneto la Lista Zaia è al 47,3% annichilendo Lega (14,9%), Fdi (8,3%) e FI (2,6%).

In Liguria la Lista di Toti sale al 22,1% rispetto al 16% della Lega, al 9,4% di Fdi e al 4,3% di FI. Cifre che proiettano i due governatori su una dimensione di leadership nazionale. M5s risulta ininfluente nella vittoria o nella sconfitta del Pd in cinque regioni su 6. In Liguria l'alleanza M5s-Pd su Ferruccio Sansa ha fallito l'obiettivo, e in Puglia e Toscana la corsa in solitaria del Movimento non ha influito sulla vittoria di Emiliano e Giani.

Invece nelle Marche se il 9,3% del pentastellato Mercorelli si fosse sommato al 37,6% del Dem Mangialardi, la partita con Acquaroli (47,3%) sarebbe stata aperta. Tra i partiti con i risultati più deludenti, a fianco di Fi, cè Italia Viva. Il partito di Renzi è bloccato al 3,7% nella sua Toscana, e i candidati Governatori non sono andati meglio: Scalfarotto al 2% in Puglia, Massardo al 2,8% in Liguria, Sbrollini sotto l'1% in Veneto.

Il risultati delle regionali soddisfatto un po' tutti. "Ha vinto tutto il Pd, non solo il segretario", Zingaretti, parlando al Tg3, ha commentato così il risultato di regionali e referendum. "Siamo vincitori, non sono vincitore. Ha vinto la squadra, la comunità, la passione che ci abbiamo messo tutti. Non si vince mai da soli, sempre insieme. Io odio l'io e amo il noi". "C'è stato un clima di grande compostezza ed entusiasmo. Oggi Napoli e tutta la Campania possono camminare a testa alta", ha sostenuto il riconfermato presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, durante un incontro con i giornalisti. "Non è piccola quella che è successo - ha continuato - dal punto di vista personale mi inorgoglisce. Grazie Napoli".

Soddisfatto per il risultato raggiunto in Liguria Giovanni Toti. "E' sicuramente il più grande successo che il centrodestra abbia mai avuto in questa regione in tutta la sua storia, significa 20 punti percentuali in più di 5 anni fa, segno che questi 5 anni sono stati apprezzati dagli elettori", ha detto Toti durante la prima conferenza stampa dopo la riconferma, tenutasi nella tensostruttura allestita a Genova sotto il palazzo della Regione. "Dall'altra parte - ha aggiunto - si profila una delle peggiori sconfitte in assoluto del centrosinistra, comunque lo si voglia intendere se finirà al 37 o 38% vuol dire che l'unica espressione dell'alleanza giallorossa di governo che in Liguria si è schierata unita ha fatto forse il peggior risultato della storia di tutti i partiti che la compongono".Toti ha tenuto a sottolineare: "Ci hanno dato fiducia e rinnovato la fiducia anche in questa tornata elettorale, con un'affluenza che in tempi di Covid e con tutte le preoccupazioni di un momento complesso non era scontata, segno che i liguri sono interessati alla sorte della loro terra".

"C'è da essere soddisfatti per i buoni risultati di Forza Italia nel Mezzogiorno. C'è da essere più che preoccupati per l'andamento del centrodestra nel suo complesso. Non capisco davvero l'esultanza di qualche autorevole collega che vede il centrodestra proiettato al governo dell'Italia. Forse quell'amico ha visto un film diverso oppure abbiamo visto lo stesso film per trarne impressioni molto diverse", ha affermato in una nota Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.

Il probabile pareggio 3 a 3 - escludendo dal conto la Val D'Aosta - scuote il centrodestra e fa traballare la leadership di Matteo Salvini, ancora sconfitto in Toscana come accadde a gennaio in Emilia-Romagna. Il segretario leghista taglia corto parlando di 15 regioni su 20 in mano al centrodestra, però è evidente che i suoi piani erano altri. Per settimane aveva attribuito al covid il crollo nei sondaggi. Ma il lockdown è ormai passato da mesi e i numeri non sono quelli delle europee. La sconfitta di Fitto in Puglia, fa dire a Lorenzo Fontana, il numero due della Lega, quanto sia necessario per tutto il centrodestra aprire una riflessione nel Sud, a partire da un netto ricambio di personale politico. Veleni a parte, sono tante le partite che si aprono all'interno del centrodestra, ormai convinto che questo voto rafforzi l'esecutivo e che non ci sia stata alcuna spallata . A caldo, Lega e Fdi, prima con Edoardo Rixi, poi con Riccardo Molinari e la stessa Giorgia Meloni, hanno chiesto lo scioglimento anticipato delle Camere. Ma Matteo Salvini rettifica il tiro: "le elezioni anticipate non le chiedevo ieri e non le chiedo oggi. Prima ci sono meglio è, ma non per le elezioni regionali e il referendum", chiarisce da Via Bellerio.