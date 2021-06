Ristoranti, 4 a tavola: attesa per incontro tecnico

Il limite delle 4 persone a tavola nei ristoranti continua a far discutere e domani è previsto un tavolo tecnico. "Il tavolo tecnico di cui si legge e dove sarà affrontata la questione relativa al limite di quattro persone al tavolo nei ristoranti segue la richiesta in tal senso inviata ieri in tarda serata dalla conferenza delle Regioni". E' quanto si apprende da fonti vicine alle Regioni. "L’ipotesi del limite di 4 persone al chiuso non è stata proposta ufficialmente alle Regioni e non trova riscontro. Nelle interlocuzioni avvenute nella serata di ieri si è fatto peraltro presente che, considerato come le decisioni assunte sino ad ora (linee guida in primis) siano sempre state condivise in un clima assolutamente collaborativo e di rispetto istituzionale, ha sorpreso che l’interpretazione del governo sul tema sia avvenuta in maniera autonoma" si apprende dalle fonti. "Domani è previsto un tavolo tecnico per affrontare la questione del limite di quattro persone a tavola al ristorante perfino nelle zone bianche. È in effetti doveroso porre fine al caos interpretativo di queste ore, che ha generato ulteriore confusione. Si tratta in effetti di una misura francamente eccessiva e illogica, per cui auspico che venga cancellata immediatamente per non creare ulteriori difficoltà ai ristoratori già pesantemente penalizzati” ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.