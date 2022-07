La rissa al centro: Berlusconi furioso con Toti e Gelmini. Ma intanto ci sono decine di partiti centristi

Il video di Silvio Berlusconi - oggettivamente non un bulimico delle presenze sui social, ancora legato a uno schema novecentesco di comunicazione, come è quello televisivo – fa quasi tenerezza. Il vecchio leader fa un po’ fatica a parlare, la bocca è impastata, come se ci fosse un problema ad articolare le parole, mentre semplicemente gli piace scandirle bene, e anche il concetto è assolutamente novecentesco, quasi del tempo del Re Sole della politica italiana che fu: “Il centro sono io”, “il centro c’è già ed è Forza Italia”.

Il quattro volte ex presidente del Consiglio dei ministri ce l’ha con alcuni dei suoi ex e anche con alcuni degli attuali esponenti azzurri al governo, ma non li nomina mai, con parole che suonano pressappoco così: “leggo che oggi alcuni signori…” e ce l’ha col “Cantiere di Italia al Centro” in programma oggi a Roma e voluto dal presidente della Regione Liguria e suo più stretto collaboratore e consigliere politico in passato, Giovanni Toti.

Ma non è solo Toti.

La prima foto che arriva dal “cantiere” romano vede il governatore ligure insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, superstar di ogni centrodestra allargato possibile oggi, al leader di Azione Carlo Calenda, mai così sorridente, e soprattutto alla ministra per gli Affari Regionali del governo Draghi Mariastella Gelmini, che è tuttora in Forza Italia.

E la sua presenza (e anche le parole di Renato Brunetta, che pure non è all’Auditorium) è la risposta più forte al video di Berlusconi, quasi un’incarnazione plastica del fatto che un’altra Forza Italia è possibile e che c’è qualcuno che non vuole finire spiaggiato seguendo un leader che è stato grande per il suo partito, ma che oggi è irrimediabilmente il passato.

E così il video di oggi fa la stessa impressione del portavoce dell’Iraq che ogni sera spiegava al suo popolo che stava vincendo la guerra.

“Il centro è Forza Italia, il centro sono io”.

Ma nel frattempo, mai come oggi, in Parlamento proliferano i centri e i centrini. Se da Toti ci sono i già citati, più il presidente di Italia Viva e vicepresidente della Camera Ettore Rosato e il fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto, che ha radici azzurre e non di destra, alla Camera dei deputati e Senato della Repubblica proliferano gruppi e componenti centriste.

E, al netto degli apolidi del gruppo Misto e di centristi che pure ci sono nel Pd, il censimento parte dall’ultimissimo tassello annunciato l’altro giorno in aula di Montecitorio.

Cioè, anche dopo la rottura con gli uomini di Toti, Quagliariello e Marco Marin, anche i seguaci del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, nella stragrande maggioranza ex pentastellati, hanno la loro componente nel gruppo Misto di Montecitorio, strappando anche una deputata alla Lega e due, uno eletto all’estero e un altro ex grillino, al gruppo MAIE. E ad annunciare tutto questo è stato proprio – quasi per ironia della sorte – Ettore Rosato: “Comunico che, a seguito della richiesta pervenuta in data 6 luglio 2022, è stata autorizzata, in pari data, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento, la formazione della componente politica denominata “Coraggio Italia” nell'ambito del gruppo parlamentare Misto, cui aderiscono i deputati: Fabio Berardini, Martina Parisse, Marco Rizzone, Carlo Ugo De Girolamo, Lucia Scanu, Raffaele Baratto, Michaela Biancofiore, già iscritti al gruppo Misto, Mario Alejandro Borghese e Antonio Tasso, già iscritti alla componente “MAIE-PSI-Facciamoeco” del medesimo gruppo Misto, e Tiziana Piccolo, già iscritta al gruppo Lega-Salvini Premier. Il deputato Fabio Berardini ne è stato designato rappresentante. Buon lavoro”.

L'ennesimo gruppo centrista

Ma, con buona pace di Berlusconi, “Coraggio Italia”, con i suoi dieci uomini, è solo l’ennesimo gruppo centrista delle Camere.

E vale la pena di seguirci nel censimento: a Montecitorio, oltre agli 83 di Forza Italia-Berlusconi presidente e “il centro sono io” (comprensivi però dei seguaci di Mara Carfagna, Renato Brunetta, Renata Polverini e persino di Elio Vito, comunque tutti non allineati col pensiero unico berlusconiano), ci sono i 51 dimaiani di Insieme per il futuro, i 31 renziani di Italia Viva, i 7 di “Azione-+Europa-Radicali italiani, i 5 tabacciani di Centro democratico, i 5 del Movimento associativo italiani all’Estero, socialisti e seguaci dell’ex ministro dell’università pentastellato del Conte Bis Lorenzo Fioramonti in MAIE-PSI-Facciamo Eco, i 5 di Noi con l’Italia-USEI (l’altro partito di italiani all’estero)-Rinascimento-ADC Alleanza di centro che hanno i tre leader in Maurizio Lupi, Vittorio Sgarbi e nel sottosegretario alla Salute Andrea Costa e gli undici di Vinciamo Italia-Italia al centro con Toti che unisce i seguaci del presidente della Liguria e di Marco Marin, ex coordinatore azzurro del Veneto. E anche i quattro delle Minoranze Linguistiche.

Alla lista, in questo momento, mancano i 5 deputati di Europa Verde-Verdi Europei che a un certo punto sembravano destinati al centro, grazie all’eventuale leadership del sindaco di Milano Beppe Sala, ma ora sono tornati in modalità cocomero con il patto con Sinistra Italiana: Verdi fuori e rossi dentro.

Quelli di Palazzo Madama

Oltre ai dieci gruppi centristi di Montecitorio, ci sono quelli di Palazzo Madama, non sempre sovrapponibili: in Senato, ad esempio, Forza Italia-Berlusconi presidente, cioè “il centro sono io”, somma nei suoi 51 senatori anche l’UDC, Insieme per il Futuro di Gigino Di Maio si integra con il Centro democratico di Bruno Tabacci per fare dieci, perché il regolamento di Palazzo Madama impone la presenza nel gruppo di un simbolo regolarmente presente sulle schede elettorali alle politiche (circostanza che vale per Centro Democratico, ma non per la neonata Insieme per il futuro), i 15 di Italia Viva hanno anche il Partito socialista italiano di Riccardo Nencini, è certamente centrista il senatore Carlo Doria, eletto nel collegio di Sassari Nord Sardegna per il Partito sardo d’azione, pur sedendo nel gruppo con la Lega, esattamente come capitò prima di lui all’attuale presidente della Sardegna Christian Solinas, sono centristi gli otto del Gruppo per le Autonomie con Sudtirorel Volkspartei, PATT Partito Autonomista Trentino Tirolese e Union Valdotaine, a cui si unisce colui che è il Centro per eccellenza, cioè Pierferdinando Casini.

Gli altri

Mica finita: perché poi nel Misto del Senato ci sono i quattro di +Europa-Azione, centristi per antonomasia, i dieci di ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)), scritto così tutto maiuscolo o quasi, che comprendono totiani e mastelliani, il MAIE, cioè il Movimento associativo italiani all’estero, con un solo senatore, l’ex sottosegretario agli Esteri nel Conte uno, quello gialloverde, e nel Conte due, quello giallorosso, Ricardo Antonio Merlo.

E anche lui, Merlo, el senador, capogruppo di se stesso, oggi è il centro. Esattamente come tutti gli altri, esattamente come dice “Il centro sono io”. Il cantiere è aperto, i lavori saranno lunghi, il 110 per cento è il proporzionale.