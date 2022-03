I risparmi dei rifugiati che l’Europa non vuole

Ormai sono quasi 4 milioni i profughi ucraini che hanno cercato la salvezza nei paesi confinanti, di cui 3,4 milioni nei paesi dell’Unione Europea. La stragrande maggioranza, 2,2 milioni, è in Polonia, 600mila sono in Romania, 340mila in Ungheria e 260mila in Slovacchia. In grandissima parte sono donne e bambini, persone che hanno bisogno di un tetto, un letto, vestiti, cibo, assistenza medica. Chi può e riesce riparte verso altri paesi dove magari ha parenti, amici o semplicemente un indirizzo. Chi rimane avrà bisogno di scuole, lavoro, abitazioni, assistenza.

Uno sforzo enorme

Uno sforzo enorme, al momento in gran parte caricato sulle spalle dei governi, delle istituzioni locali e internazionali e del volontariato. Meno esemplare il ruolo dell’Unione Europea che finora non ha brillato per il proprio sostegno e la propria presenza. C’è voluto un mese per sbloccare 10,5 miliardi di fondi e definire le procedure perché i paesi membri posano ottenere il rimborso delle spese sostenute dal 24 febbraio in poi per l’accoglienza della moltitudine in fuga dalle bombe. Molto meno per fortuna per attivare il meccanismo di protezione temporanea che permette ai profughi di avere per un anno uno status equivalente a quello dei rifugiati, con tutte le garanzie e i diritti che ciò comporta. Ma c’è un’altra cosa che le istituzioni europee potrebbero fare e che potrebbe cambiare in un colpo solo la situazione di chi ha attraversato la frontiera in cerca di salvezza.

Solo le cose indispensabili

Gran parte dei rifugiati è fuggita portando con sé solo pochissime cose: qualche vestito, un pelouche per i bambini, il telefono, i documenti e soldi. Chi ha potuto ha svuotato il proprio conto in banca ed è partito con tutti i suoi risparmi. Una volta giunti in Europa i profughi hanno però scoperto che cambiare quei soldi, le grivne ucraine, in euro o in zloty, leu o fiorini ungheresi è pressoché impossibile.

Tasso di cambio impazzito

«Il problema maggiore che hanno le persone è che arrivano con le grivne e non possono cambiarle, perché il tasso di cambio è impazzito» - sottolinea una volontaria che aiuta i rifugiati in arrivo alla stazione di Varsavia. Il tasso di cambio ufficiale stabilito dal governo ucraino è quello anteriore all’invasione, ma è un tasso che nessun cambiavalute è disposto ad applicare. In Polonia quello al cambio nero è triplicato: prima della guerra ci volevano 7 grivne per uno zloty, oggi ne vengono chieste 20, domani chissà. I rifugiati si trovano quindi con la prospettiva di vedere drasticamente tagliati i loro risparmi vedendosi applicare tassi che «rendono le transazioni inutili», come dichiarato dalla Banca Centrale Ucraina. Quest’ultima consiglia ai propri concittadini di lasciare i risparmi in Ucraina e ritirarli nella UE attraverso il bancomat o le carte di credito che applicano tassi in genere migliori di quelli del mercato nero.

Costretti a rimanere

L’impossibilità di avere soldi in una valuta spendibile condiziona drasticamente le possibilità dei rifugiati di raggiungere parenti, amici o conoscenti che potrebbero ospitarli o aiutarli. E di conseguenza contribuisce a non alleviare la situazione in Polonia, Romania, Ungheria e Slovacchia stressando inutilmente le loro strutture di accoglienza già al limite.

È un compito per le banche centrali

Eppure la soluzione al problema sarebbe teoricamente semplice. La Banca Centrale Europea e le altre banche centrali dei paesi non euro della UE dovrebbero fissare un tasso di cambio con la grivna e lo dovrebbero fare a un valore tale da non svalutare i risparmi dei rifugiati. A quel punto quel tasso verrebbe applicato ovunque e chi fugge dalla guerra di Putin potrebbe almeno contare sui propri risparmi.

Dalla teoria alla pratica

Passare dalla teoria alla pratica è, come spesso accade, un po’ più complesso. E come ancor più spesso accade, quel che nel mondo normale è complesso, nel mondo della burocrazia europea diviene una questione quasi insormontabile. Nel fissare il tasso di cambio la BCE e le altre banche centrali, infatti, accetterebbero di acquistare grivne a un dato valore per un ammontare che, considerando il numero di rifugiati, potrebbe rivelarsi assai considerevole. Nell’ipotesi che venga fissato un tetto massimo di valuta cambiata di 300 euro a persona, la stima della sola BCE è di un totale tra 1 e 3 miliardi di euro.

Perdita sicura

Quando la guerra finirà le banche centrali si troveranno di fronte un tasso di cambio che verosimilmente sarà di molto inferiore a quello da loro applicato, il che vorrà dire contabilizzare una discreta perdita. Nulla di stratosferico per una banca centrale, se non fosse che l’operazione potrebbe essere considerata un finanziamento a un governo e come tale sarebbe esplicitamente vietata dai trattati europei.

Non c’è da essere ottimisti

L’unica soluzione, avanzata dalla stessa BCE, potrebbe essere quella di poter contare su un fondo di garanzia istituito ad hoc che protegga le banche centrali dalla svalutazione della moneta ucraina. Un fondo che dovrebbe essere finanziato dagli stati membri, posto che la Commissione al momento non avrebbe voci a bilancio alle quali attingere. Questi ultimi tuttavia si sono appena riuniti in pompa magna, presente il presidente americano Joe Biden, ma della questione non sembrano aver fatto alcun cenno. Troppi fili da sbrogliare forse. Decidere di sbrogliarli però avrebbe cambiato sensibilmente la condizione di milioni di persone in fuga dalla guerra.