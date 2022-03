Rischi cyber, Gelmini: a breve incontro con Agenzia e Regioni

Roma, 2 mar. (askanews) - "Garantire all'Italia servizi informatici sicuri dipende anche da una leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni su questo fronte". Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini che, al termine della firma di un protocollo con la Regione Lazio sulla cyber sicurezza, ha annunciato la volontà di coinvolgere su questa tematica tutte le Regioni."Abbiamo già fissato per la prossima settimana - ha detto la ministra ad Askanews - con il sottosegretario Gabrielli, il presidente Baldoni dell'Agenzia nazionale per la cyber sicurezza e il presidente Fedriga, un incontro al fine di sensibilizzare le Regioni su questo tema anche perché l'obiettivo del governo non è solo la nascita dell'Agenzia sulla Cybersecurity ma di impiegare al meglio le risorse del Pnrr su questo fronte".