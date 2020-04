[L’intervista] “L’Italia non ha l’agenda per la ripartenza. Rischiamo di perdere importanti fette di mercato. E il Mes è una grande opportunità”

“L’Italia non ha ancora un’agenda per la fase della riapertura industriale. Dobbiamo fare presto perché rischiamo di perdere preziose quote di mercato”. Nicola Danti, europarlamentare ex Pd passato a Italia Viva-Renew Europe è osservatore critico, “ma costruttivo” sottolinea, dell’azione di governo in cui siede in maggioranza. E con la stessa franchezza aggiunge: “Facciamola finita con discussioni fuori luogo e fuori dal tempo: l’Europa è stata solidale e il Mes senza vincoli è una buona cosa”.

Virologi ed epidemiologi dicono che l’Italia è ancora in Fase 1. Palazzo Chigi sta cercando di organizzare la Fase 2. Come giudica da Strasburgo il timing dell’agenda italiana?

“Negativamente, purtroppo. Siamo andati in lockdown due, anche tre settimane prima degli altri. Misura giusta e necessaria, all’epoca. Ma ora vediamo che, sulla base di un’analisi comparata dei tempi con gli altri paesi Ue, i conti non tornano”.

Perché?

“Molti paesi stanno riaprendo e molti non hanno mai chiuso. Noi ci siamo affidati in un primo tempo al Comitato tecnico scientifico e abbiamo fatto bene. Ora ci siano affidati ad una taskforce della cui operatività non abbiano certezze. Nel frattempo tutte le sere ci colleghiamo alla conferenza stampa della Protezione civile in cui un giorno ci dicono che le scuole riapriranno a settembre; il giorno dopo ci informano che il campionato boh, chissà, forse; il giorno dopo ancora che andremo al mare con mascherine e divisori tra gli ombrelloni; sul dossier già importante - le fabbriche e la manifattura - siamo appesi ai codici Ateco. Salvo poi scoprire che qualcuno se li è fatti cambiare ad hoc. Per non parlare delle Regioni dove ognuno fa come gli pare, a volte restringono rispetto alle decisioni del governo altre volte allargano. E del meccanismo del silenzio assenso che passa dalle prefetture e ne fatti autorizza le aperture. Insomma, la nostra agenda è nel caos. O è inesistente. Speriamo che la politica batta un colpo. E in fretta. Ogni giorno che passa rischiamo di non accendere più le macchine delle nostre fabbriche e delle nostre aziende. E di perdere intere fette di mercato”.

Perché?

“Quando un’azienda tedesca che produce auto e ha bisogno di un pezzetto, anche piccolo, uno sportello o il cruscotto, se quel pezzetto non gli arriva perché l’Italia, che lo produce, è in lockdown, è chiaro che l’azienda madre va a cercare altrove un’altra filiera di approvvigionamento. In questo modo perdiamo clienti e settori di mercato. Ricordo che il nostro è un sistema produttivo vocato all’export e ci sono settori che stanno totalmente nelle filiere globali di produzione. La sicurezza prima di tutto. Ma mi chiedo se i sindacati siano consapevoli di questo rischio”.

Cosa stanno facendo gli altri paesi europei?

“Hanno chiuso dopo di noi ma da una settimana stanno ragionando come riaprire e qualcuno lo sta già facendo. La Commissione domani farà una conferenza stampa per dare linee guida omogenee sulla riapertura ed evitare, fatta salva la sovranità nazionale, provvedimenti a macchia di leopardo che possono scatenare meccanismi competitivi in questa fase inopportuni. E’ necessario avere un piano coordinato e scandito in ogni sua parte. Sapendo che tutti noi dobbiamo avere la responsabilità di capire cosa è possibile fare nei rispettivi comportamenti individuali”.

La Spagna, in lockdown dopo di noi e con numeri purtroppo come i nostri, sta riaprendo. Come è possibile?

“Non sarebbe difficile neppure per l’Italia. Ciascuna azienda se si mette a sedere intorno al tavolo con le parti sociali e fa un piano di sicurezza chiaro e condiviso con i lavoratori può chiedere di aprire. Ripeto, in sicurezza che è sempre la cosa che ci sta più a cuore. Nel settore moda i dipendenti lavorano già distanziati e comunque non è difficile in quel settore avere la garanzia del distanziamento. Certo, se invece il criterio è il codice Ateco… andiamo poco lontano”.

Perché non riusciamo a farlo?

“Perché il governo non è stato in grado, almeno finora, di dare linee guida chiare. Probabilmente quella economica non è stata considerata una priorità. Finora è stata privilegiata la questione sanitaria. Giusto così. Ma ora serve un segnale chiaro di cambio di passo. Altrimenti restiamo indietro. In Spagna ha già ripreso tutto il settore edilizio e anche fabbriche di prodotti non essenziali, agroalimentare e farmaceutico. Questo vuol dire avere una strategia che non ha mai perso di vista l’aspetto economico. Aver capito che senza economia il sistema sanitario non regge. Noi non abbiano ancora fatto questo ragionamento…”

La sua è un’accusa circostanziata. Le cause?

“Probabilmente abbiamo una componente politica nella maggiorana di governo, e mi riferisco ai 5 Stelle, che punta sullo statalismo e sull’assistenzialismo. Al reddito di cittadinanza universale, come ha detto Grillo”.

Infatti si registra sempre maggiore tensione tra Pd e 5 Stelle. Anche Macron, pur confermando il lockdown fino all’11 maggio, ha fatto capire che a metà maggio riaprirà le scuole.

“Non so se riuscirà a farlo, se glielo faranno fare. Di sicuro la Francia non ha mai chiuso tutto, non ha fermato le produzioni non essenziali, la manifattura. Le fabbriche non sono mai state chiuse”.

Può darci un quadro dei 27 paesi europei?

“Il Parlamento europeo ha elaborato uno schema in base al quale risulta che gli unici paesi che hanno fermato la produzione di beni non essenziali sono Italia e Spagna. La Spagna ha iniziato dopo di noi e riapre prima di noi. Non hanno mai chiuso Germania, Belgio, Olanda, anche i paesi dell’est come Repubblica Ceca e Polonia non hanno mai veramente chiuso. La domanda che mi faccio è questa: se andiamo avanti l’Italia sarà ancora, alla fine di questa emergenza, la seconda industria manifatturiera europea? Sicuri che sapremo mantenere la nostra posizione?”.

Questa nostra cautela può creare sospetto e diffidenza in Europa? Anche da punto di vista degli aiuti?

“La diffidenza purtroppo non è figlia di oggi. Comunque da parte dell’Europa oggi c’è invece molta solidarietà per l’Italia. Siamo stati i primi ad essere stati colpiti e i primi a reagire. E i primi ad essere aiutati”.

“Europa molto solidale…” Sembra una provocazione.

“Ho la certezza dei dati. Che metto in fila: abbiamo avuto mille e cento miliardi con il bazooka della Bce”

Erano 750 miliardi

“Prima ci sono stati altri mini bazooka: 240 miliardi, altri 120 e poi i 750. A questi vanno aggiunti i 240 miliardi della Banca europea degli investimenti, i 100 miliardi per la Cig Europa…”

All’Italia ne arriveranno una quindicina, basteranno per un mese

“Intanto li prendiamo, direi. Ci sono anche circa 40 miliardi rimasti dallo stanziamento dei fondi strutturali Ue dal bilancio 2014-2020 che potremo spendere senza vincoli. E poi c’è il Mes”.

Fondo europeo di stabilità su cui la battaglia politica è serratissima. Dentro e fuori la maggioranza. Oggi Pd e Prodi hanno parlato con voce sola: sì al Mes senza condizioni e per le spese sanitarie dirette o indirette. M5s e Conte sono convintamente contrari. Lega e Fratelli d’Italia neanche a dirlo. Italia viva che pensa?

“Così come è stato impostato da eurogruppo è un’opportunità straordinaria. L’Italia ha partecipato al Mes in questi anni con circa 14 miliardi versati. Adesso noi abbiano la possibilità di prendere da quel fondo fino al 2% del Pil con tassi di interessi tra lo 0,2 e lo 0,3%. E’ fondamentale che questi soldi, circa 39 miliardi, siano destinati a spese sanitarie dirette o indirette. Ci possiamo pagare medici, infermieri, le strutture che abbiamo dovuto allestire, dai Covid hospital al raddoppio dei letti per la terapia intensiva. E questi sono soldi subito disponibili. Io trovo questa un’opportunità straordinaria”.

Conte insiste sui covid-bond o recovery bond, insomma su una forma di finanziamento delle spese future, e che non tocca il debito pregresso, attraverso titoli di credito garantiti dall’Unione europea. Una richiesta verosimile?

“I ricoveri bond sono un obiettivo antico nella storia del nostro paese. Questa volta sono a portata di mano. Credo che domani (giovedì, ndr) il Parlamento europeo riuscirà ad approvare una risoluzione che darà un indirizzo chiaro in favore dei recovery bond. Però questa sarà una misura di cui potremo beneficiare tra qualche mese visto che saranno legati al nuovo bilancio europeo. I soldi del Mes, invece, sono disponibili subito”.

Potrebbero essere usati anche per riattivare quella filiera chimico-farmaceutica, che in Italia è stata un’eccellenza, che ci garantisce tutti quei beni, dalle mascherine ai reagenti ai vaccini, per cui adesso dipendiamo dall’estero?

“Sul momento è più utile pagare medici, infermieri e strutture. Nel medio periodo non c’è dubbio che per l’Europa sia necessario ritrovare l’autonomia e la sovranità su determinati settori e produzioni”.

Cosa vorrebbe dire al presidente Conte che non ha ancora avuto occasione di fare?

“Che ora è il momento del coraggio. Servono coraggio e visione. E che sappia valutare ciò che dicono i tecnici che però non sono politici”.

A proposito di tecnici, ora c’è un nuovo Comitato, quello per la Fase 2 guidato dal manager Colao che deve dare consigli al governo su come e quando riaprire. Nel frattempo le Regioni vanno per la loro strada, oggi il governatore Zaia ha certificato che il lockdown in Veneto è finito, il ministro Boccia gli ha detto che non è vero. E’ la via giusta?

“Sono molto contento per Colao. Mi pare però una struttura un po’ troppo assemblearistica per essere operativa. E’ giusto che la politica ascolti il maggior numero di portatori di interessi. Ma questo non può sostituire il passaggio centrale: la decisione politica che vale per tutti. Altrimenti è il caos”.