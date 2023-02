Condannata anche in Cassazione per il caso "Rimborsopoli": si dimette la sottosegretaria Montaruli

Con la condanna in Cassazione cadono le resistenze e arrivano le dimissioni. La sottosegretaria all'Università del governo Meloni, Augusta Montaruli, esponente di Fdi, lascia il suo ruolo istituzionale ma specifica "sono innocente, lascio per preservare le istituzioni" e annuncia che sta valutando il "ricorso alla Corte di Giustizia Ue". Arriva così al capolinea l'inchiesta sulla Rimborsopoli piemontese per uso improprio di fondi dei gruppi consiliari in Piemonte negli anni dal 2010 al 2014. Confermata anche dalla Cassazione, la pena a cui è stata condannata è stata ridotta di un mese rispetto a quanto deciso in Appello, dunque 1 anno e sei mesi.

La lettera della ex sottosegretaria

Augusta Montaruli continua a sostenere di non aver causato alcun ammanco alle casse pubbliche e argomenta in una lettera la sua decisione di dimettersi. Nel testo, fra l'altro si legge: "Se ciò non avvenisse sarei come coloro che vorrebbero demolito il senso dello Stato, rendendolo debole con una ricerca costante di una giustificazione alle proprie azioni, sentendosi moralmente superiori o cercando di piegare le norme ai comportamenti, addirittura ostentando clemenza verso chi agita l'arma del ricatto e per scappare dalla legge si vorrebbe ridisegnare vittima, rimanendo nell'ombra davanti alla 'protesta più forte' di chi la vita se l'è tolta davvero poco più di un anno fa. Tutto questo sì è stato decisamente imbarazzante". Condannato con conferma della Cassazione a 1 anno e sette mesi l'ex presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota (Forza Italia), 1 anno e 5 mesi all'ex deputato Paolo Tiramani.

L'indagine, i processi e le reazioni

Ad Augusta Montaruli era stato contestato dagli inquirenti l'uso di 41mila euro di fondi pubblici, era poi arrivata la condanna per 25mila a comprendere spese per ristoranti, bar e pub anche per numerosi invitati, oggetti di lusso firmati Hermes e Swarovski e un libro sull'eros di coppia. La sua condanna definitiva è diventata un caso in maggioranza, a partire dalle parole della premier Giorgia Meloni che al tempo del comizio di chiusura della campagna elettorale sottolineava che "quando sei condannato in via definitiva la pena te la devi scontare" fino a Giorgio Mulé, deputato di FI che qualche ora fa diceva "nel suo caso c'è una condanna definitiva, si deve valutare se mette in imbarazzo il governo". Reazioni altrettanto decise dall'opposizione, il presidente della Regione Emila Romagna e candidato alla segreteria Pd, Stefano Bonaccini ha detto: "Io sono un garantista vero, non mi sono mai permesso di dare giudizi affrettati e prima che si pronunci la magistratura in maniera definitiva. Qui c'è una condanna in via definitiva e quindi credo che sia doveroso per chi ricopre incarichi pubblici doversi dimettere". La sua "rivale" alla segreteria, Elly Schlein, va ancora più a fondo: "Quelle di Montaruli erano dimissioni doverose: aspettiamo ancora quelle si Donzelli e Delmastro" (per le presunte pubblicazioni di materiale riservato sul caso di Cospito, l'anarchico detenuto in sciopero della fame, ndr).