(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il disegno di legge di riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per l'elezione del Senato approderà in Aula alla Camera il 17 novembre. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il testo era fermo per le obiezioni di Italia viva che chiedeva l'inserimento nel testo anche dell'abbassamento dell'età per l'elettorato passivo per il Senato, da 40 a 25 anni. (ANSA).