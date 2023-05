Riforme, Schlein a Meloni: ruolo garanzia Quirinale non si tocca

Roma, 9 mag. (askanews) - "Non si tocca l'istituzione del presidente della Repubblica, che in questi anni è quella che ha dimostrato maggiore efficacia, a garanzia della stabilità, anche nei momenti più difficili per il Paese e della credibilità intrnazionale dell'Italia, nel suo ruolo di garante della Costituzione, nel suo ruolo super partes e di garante della coesione e dell'unità nazionale". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al termine dell'incontro a Montecitorio della delegazione dem con il Governo nel quadro dei colloqui con le opposizioni promossi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul tema delle riforme istituzionali.