Riforme, Salvini: spero niente no pregiudiziali o decidono italiani

Ancona, 8 mag. (askanews) - "Domani ascoltiamo sperando che ci sia la voglia di dialogare, che non ci siano dei no pregiudiziali, in questi mesi c'è stata una opposizione che dice 'no' a tutti. Noi domani ascoltiamo per mantenere l'impegno preso coi cittadini per ottenere più stabilità e perché gli italiani possano eleggere direttamente chi li governa.

Il massimo sarebbe che se metti mano alla Costituzione lo fai tutti insieme, se qualcuno poi continuerà a dire no a qualsiasi proposta poi saranno gli italiani a metterci il timbro e autorizzarlo". Lo ha detto Matteo Salvini ad Ancona, a margine del comizio a sostegno del candidato sindaco Silvetti.C'è un modello che preferisce? "A me - ha aggiunto il vicepremier e leader della Lega - basta che il voto dei cittadini sia sempre più corrispondente a quello che succede in cinque anni di legislatura, non ho preferenze per questo o quel modello mi interessa che siano sempre più difficili i ribaltoni, i cambi di casacca. Non abbiamo pregiudizi sulla legge elettorale, sulle riforme, premierati, siamo assolutamente disponibili ad ascoltare e lavorare insieme".