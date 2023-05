Riforme:Conte a Brescia per inchiesta Covid,non vedrà Meloni

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il leader del M5S Giuseppe Conte non dovrebbe andare martedì 9 maggio all'incontro sulle riforme con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni perché quasi certamente sarà a Brescia, dove è stato convocato dal Tribunale dei ministri, insieme all'ex ministro della salute Roberto Speranza, per l'inchiesta sulla prima fase della gestione del Covid in Italia. La delegazione pentastellata che incontrerà alla Camera Meloni ed altri esponenti del governo sarà composta dai capigruppo del M5s Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli e dai rappresentanti del Movimento nelle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato Alfonso Colucci e Alessandra Maiorino. (ANSA).