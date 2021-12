Riforma delle pensioni, nuove regole di bilancio più flessibili: l’agenda Draghi impegna a lungo il governo 

L’agenda del premier è di uno che ha molte cose da fare, impegnative e che richiedono tempo. Di uno che guarda avanti, nel medio e lungo periodo non certo con un’orizzonte di un mese o poco più. Poi non significherà nulla. Anzi, potrebbe anche essere un depistaggio o comunque la conferma di uno stile e di un metodo: lavorare sempre fino all’ultimo come fosse il primo. Di sicuro l’agenda del premier è uno dei primi “luoghi” dove andare a cercare indizi sul nostro futuro e sul dilemma su cui tv, giornali e siti s’interrogano da fin troppo tempo: chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica? Cosa succederà del governo Draghi? Quando durerà la legislatura?

Il luogo degli indizi

Se l’agenda è il luogo degli indizi, questi sembrano univoci e concordanti a favore di un premier che sembra in procinto di lasciare palazzo Chigi. Oggi alle 14 incontra il cancelliere tedesco Scholtz, l’erede di Frau Merkel: si tratta di una visita istituzionale, il tour delle capitali è un must dei primi ministri appena insediati. E però se è vero che nei colloqui telefonici sin qui avuti tra i due è stato centrale il tema del patto di stabilità, la regole Ue dei bilanci, quando ripartire e soprattutto come, si capisce come la visita di oggi assuma un peso specifico particolare. Alle 16 poi incontra i sindacati, tutti e tre insieme, l’unità che ritorna dopo tre settimane di gelo e uno sciopero che ha fatto molto discutere. Come promesso, il premier Draghi avvia il tavolo della riforma delle pensioni mettendo a nudo il grande equivoco fin qui coltivato in modo del tutto strumentale: la legge di bilancio ’22 contiene solo una toppa, obbligatoria, a Quota 100 che valeva tre anni, scade il 31 dicembre, ha creato uno “scalone” pazzesco e andava corretta. Ora Draghi vuole mettere mano ad una vera forma delle pensioni. E lo fa al tavolo con i sindacati entro le fine dell’anno.

Un “cantiere” difficile

Cgil, Cisl e Uil presentano una piattaforma unitaria per intervenire sul sistema pensionistico e consentire di accedere prima alla pensione rispetto ai 67 anni attualmente previsti. La proposta prevede di superare la legge Fornero e garantire più flessibilità in uscita con la possibilità di andare in pensione da 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età; definire una pensione di garanzia per i giovani e riconoscere il lavoro di cura familiare e quello femminile seppur casalingo. Sul tavolo anche l'Ape social. I margini per un ulteriore intervento sul fronte pensionistico nella legge di Bilancio che ancora deve andare in aula al Senato, sono stretti. Dovrebbe però trovare spazio una norma per gli edili, riducendo da 36 a 30 gli anni di contributi necessari per accedere all'anticipo pensionistico, previsto dai 63 anni di età.

Orizzonte più ampio

Finita Quota 100, da gennaio ci sarà , per un anno, Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi). Una strada che non è piaciuta ai sindacati, secondo cui consentirà l'uscita soltanto di poche migliaia di lavoratori (8.500 secondo i calcoli della Cgil). L'anno prossimo, invece, secondo la stima contenuta nella relazione tecnica della legge di Bilancio, saranno 16.800 le persone che potranno andare in pensione con Quota 102. Nella manovra c'e' anche la proroga di un anno per l'Ape social, con l'allargamento dell'elenco dei lavori gravosi - e che i sindacati chiedono sia resa strutturale e con piu' categorie -, e per Opzione donna, la possibilità per le lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni (59 per le autonome) e 35 anni di contributi di andare in pensione una volta decorso un anno di finestra mobile (18 mesi per le autonome). Questi strumenti si affiancano al pensionamento di vecchiaia a 67 anni e all'uscita anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (cui si aggiungono tre mesi di finestra mobile). Cgil, Cisl e Uil puntano ad una riforma della legge Fornero e a verificare l'impegno del governo per un confronto in questa direzione. Tra le proposte c’è anche quella di sostenere con soluzioni adeguate le donne: un anno di contributi in piu' per ogni figlio o anche un anno ogni cinque dedicati alla cura di familiari non autosufficienti. Per i più giovani e chi fa lavori discontinui è in costruzione pensione di garanzia. Si tratta di una trattativa che andrà avanti mesi. Perché iniziarla adesso se a febbraio sale al Colle?

Il cancelliere e il rigore dei conti

Ci sono obiettivi dichiarati e altri meno all’ordine del giorno dell’incontro di oggi. In linea generale Olaf Scholz vuole un “piano d’azione” comune Italia-Germania da rinnovare ogni anno, Ha molto il sapore della mossa per evitare che l’asse Roma-Parigi possa tagliare fuori Berlino. La nascita dell’asse italo-francese con la firma degli accordi bilaterali hanno certamente impensierito Berlino. La Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) ieri citava “ambienti governativi italiani”confermati da fonti diplomatiche tedesche e spiegava che il progetto si trova ancora “in uno stadio preliminare” ma rappresenta il segno che i due Paesi intendano “dare una nuova dinamica” ai rapporti bilaterali. In prospettiva, il “piano d’azione” prevede un vertice bilaterale ai cui parteciperanno capi di governo, di Stato e i principali ministri. Inoltre, ogni tre mesi un ministro parteciperà rispettivamente a una riunione di governo dell'altro Paese. Come si vede, la fotocopia del Patto Italia-Francia firmato tre settimane fa al Quirinale.

Tra gli obiettivi dichiarati, oltre ai temi bilaterali saranno affrontati i grandi dossier internazionali come i rapporti con la Russia e la Cina (non è un caso che la tappa romana arrivi all'inizio del cancellierato subito dopo la visita a Parigi e i viaggi a Bruxelles e a Varsavia). Per quello che riguarda Mosca, Sholz ha già detto che in caso vengano violate le frontiere ucraine ci saranno “conseguenze gravi”. Non è chiaro se questo implichi uno stop del gasdotto multimiliardario Nord Stream 2 come invece aveva lasciato intendere la nuova ministra degli Esteri di Berlino, la verde Annalena Baerbock.

Il patto di stabilità

Anche se se ne parla poco, Sholz vorrà certamente mettere sul tavolo il tema della riforma del Patto di stabilità. Roma e Parigi spingono verso un ammorbidimento delle regole e premono su Berlino in particolare per quel che riguarda gli investimenti (vedi alla voce transizione verde) e la possibilità di allentare le maglie circa le regole di abbattimento del debito dei singoli Paesi. E’ un fronte su cui Sholz oscilla tra tra il “fredso” e la prudenza. Ha già avuto modo di dire, quando era ministro delle Finanze di Angela, che il patto era fin troppo flessibile così. Peccato invece che Draghi anche la scorsa settimana alla Camera abbia parlato di “necessità” di regole più flessibili perchè “non si può certo immaginare di fare la transizione ecologica e quella digitale senza l’aiuto dello Stato”. Senza ulteriore debito buono.

I segnali di aperture non mancano. I Verdi - principale alleato di coalizione del governo Sholz - da tempo si sono espressi a favore di un approccio più morbido alle regole europee. Ancora più significativo che il nuovo ministro delle Finanze, il liberale Christian Lindner - un falco con il mantra delle “finanze solide” - ha già accettato l'idea di “una riforma delle regole fiscali Ue in favore di maggiori investimenti”.

Il “Piano d'azione comune” se non altro dimostra che Berlino e Roma sono disponibili a mettere sul tavolo tutti i temi senza precondizioni. Steffen Hebestreit, portavoce del cancelliere ha detto “sarà affrontata la gamma più vasta dei temi bilaterali, europei e internazionali” dato che l'Italia “è un importante e stretto partner della Germania”. Insomma, il Piano potrebbe essere lo strumento politico per prevenire le incomprensioni e per accorciare le distanze del passato, anche quello recente.

Di sicuro, l’agenda di oggi parla di appuntamenti che guardano avanti. Per mesi. E anche anni.