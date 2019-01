Otto Regioni dicono no al Dl Sicurezza: "Violata la Costituzione". Ecco cosa è scritto nei ricorsi destinati alla Consulta

Protezione umanitaria, residenza anagrafica, la competenza delle Regioni e la discriminazione in materia sanitaria sono l'oggetto dei ricorsi contro il Dl Sicurezza. Sono otto le Regioni che hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale per alcune parti della norma voluta dal governo giallo-verde che riguardano i diritti degli immigrati destinatari di protezione internazionale. Le capofila sono Toscana, Emilia Romagna, Basilicata e Umbria. Mentre Calabria, Piemonte. Da ultimo hanno deliberato anche le Marche che ha varato la presentazione del ricorso al cospettio della Corte costituzionale la settimana scorsa, il 22 gennaio. Dopodomani toccherà alla regione a Statuto speciale Sardegna: il termine ultimo per la presentazione del ricorso è infatti venerdì 1 febbraio. E questo avviene nei giorni in cui la recrudescenza delle politiche anti-migranti del governo giallo-verde si focalizza sui 47 naufraghi soccorsi dalla Sea Watch a cui non viene consentito lo sbarco.

L'oggetto dei ricorsi

E' chiaro che i ricorsi si portano dietro dei tratti in comune ma anche delle specifiche a proposito di alcuni temi. Innanzi tutto, particolarmente grave (e fastidiosa) per tutte le regioni appare la cancellazione della protezione umanitaria prevista prima del decreto legge su Sicurezza e Immigrazione (dl 4 ottobre 2018, n.113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch misure per la funzionalità del ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”).

La protezione umanitaria veniva concessa a persone provenienti da situazioni di grave e comprovata instabilità politica, vittime di violenze e violazione dei diritti umani, ma mancanti dei requisiti per ottenere l'asilo politico. Dava diritto al permesso di soggiorno limitato e all'accesso ai benefici umanitari. Le regioni ritengono che questa norma aumenti gli irregolari sul territorio e renda difficile individuare le persone che hanno diritto all'assitenza sanitaria, sociale, istruzione e formazione professionale.

Ma la questione di questi nuovi "fantasmi" è diretta provenienza anche di un'altra norma contenuta nel dl Sicurezza: l'eliminazione della residenza anagrafica per i richiedenti asilo, contenuta nel contestato articolo 13. La norma voluta da Salvini dice infatti che il permesso di soggiorno attribuito ai richiedenti asilo "non costituisce documento idoneo per l'iscrizione anagrafica". Da qui la difficoltà dei comuni a individuare i destinatari di diritti importanti quali scuola e sanità.

Il ricorso della Basilicata

Come riferisce il Fatto quotidiano, la Basilicata nel suo ricorso ha scritto che l'articolo 1 e il 13 del Dl rappresentano una lesione delle competenze regionali e degli enti locali stabilite dall'art. 117 della Costituzione "impattando in maniera significativa su competenze concorrenti e residuali garantite dalla Costituzione". E non è tutto. Scrive la Basilicata che "in materia di assistenza sociale sanitaria, istruzione, formazione e politiche attive del lavoro, sono lesi i diritti essenziali dellapersona con disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti e in vuiolazione delle convenzioni internazionali".

Ora bisogna aspettare la delibera della Regione Sardegna che, essendo Regione autonoma, potrà sollevare ancora più questioni e relative eccezioni di incostituzionalità. Il verdetto della Consulta però non sarà immediato: i tempi per arrivare alla sentenza potrebbero prolungarsi anche per un anno.