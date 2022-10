Richetti: soccorso Terzo polo a governo non c'è e non ci sarà

Roma, 17 ott. (askanews) - "Il soccorso del Terzo polo al governo non c'è e non ci sarà". Lo ha detto il presidente di Azione Matteo Richetti, intervistato a Tagadà su La7. Quanto ai voti giunti al presidente del Senato Ignazio La Russa fuori dal perimetro del centrodestra Richetti ha tagliato corto: "E' la vicenda di qualche singolo senatore che ha supportato La Russa"."In queste settimane - ha ripreso - le parole in libertà si sprecano: voterà la fiducia chi è stato eletto in maggioranza e non la voterà chi è stato eletto in Azione-IV, ma anche con Pd e M5s". "Per quanto ci riguarda è un governo che vedremo nascere e al quale abbiamo già rivolto le nostre proposte", ha concluso.